HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Atatürk Kültür Merkezi'nde tavan çöktü: 4 işçi yaralandı! İşte o anlar

Atatürk Kültür Merkezi'nde tavan çöktü: 4 işçi yaralandı! İşte o anlar

18.03.2021 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sona yaklaşılan inşaat çalışmaları esnasında korkutan bir kaza yaşandı. İşçilerin bulunduğu bölgedeki asma tavan işçilerin üzerine çöktü. 4 işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Cep telefonuyla kayda alınan kazada çökme anına ait görüntüler ortaya çıktı.

Taksim'de inşası süren AKM'de dün 19.00 sıralarında meydana gelen olayda, asma tavan henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Tavandan kopan parçalar 4 işçinin üzerine düşerek yaralanmalarına neden oldu. Yaralılar, iş arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hafif şekilde yaralandıkları öğrenilen işçiler tedavi altına alındı.

İŞÇİLERİN KAÇMA ANI KAMERADA

Öte yandan çökme anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, asma tavanın çökmesiyle işçilerin kaçıştığı görülüyor.

11c11e4bde62ba12234086249267881a

a9f8267c01d2314deabaae6596da37e0

a725e00636b3f488229ac3892ee3e7d9

97e8ff1eb2d89093b7835a6bcb552bdb

6097cc093592f693a77f991b8d4dc922

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
106 yıldır özenle saklanıyor! Çanakkale şehidinin babasına yazdığı son mektup yürekleri titretiyor106 yıldır özenle saklanıyor! Çanakkale şehidinin babasına yazdığı son mektup yürekleri titretiyor
Önemli başarılar elde edene Devlet Övünç Madalyası Önemli başarılar elde edene Devlet Övünç Madalyası
72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Iğdır Valisi Sarıibrahim: Acil durum ilan etmeliyiz

Iğdır Valisi Sarıibrahim: Acil durum ilan etmeliyiz

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kur'an-ı Kerim'den 26 ayet çıkarılsın!

Kur'an-ı Kerim'den 26 ayet çıkarılsın!

Kızına cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç olayda flaş gelişme

Kızına cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç olayda flaş gelişme

Ayak bileği için doktora gitti interseks çıktı!

Ayak bileği için doktora gitti interseks çıktı!

Diğer Haberler

14 yaşındaki kızı inşaata çağırıp istismar etti! Cezası belli oldu

Çevredekiler fark etti! 14 yaşındaki kızı inşaata çağırıp...

Devlet Övünç Madalyası nedir? Devlet Övünç Madalyası kimlere, neden verilir?

Önemli başarılar elde edene Devlet Övünç Madalyası

Sancısı başladı, sokak ortasında doğum yaptı!

Sancısı başladı, sokak ortasında doğum yaptı!

İzmir'de korku dolu anlar! Gören yardıma koştu

İzmir'de korku dolu anlar! Gören yardıma koştu

Bağdat Caddesi'nde kaza! Lüks cip yan yattı, sürücü şoka girdi

Lüks cip yan yattı, sürücü şoka girdi

Son Dakika: Büyükşehirleri kana bulayacaklardı! İki terörist yakalandı

Büyükşehirleri kana bulayacaklardı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.