Atatürk Kültür Merkezi'nde tavan çöktü: 4 işçi yaralandı! İşte o anlar

Taksim'de inşası süren AKM'de dün 19.00 sıralarında meydana gelen olayda, asma tavan henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Tavandan kopan parçalar 4 işçinin üzerine düşerek yaralanmalarına neden oldu. Yaralılar, iş arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hafif şekilde yaralandıkları öğrenilen işçiler tedavi altına alındı.

İŞÇİLERİN KAÇMA ANI KAMERADA

Öte yandan çökme anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, asma tavanın çökmesiyle işçilerin kaçıştığı görülüyor.

DHA



