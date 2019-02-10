İSTANBUL (AA) - TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Başkan adayı Binali Yıldırım, "İstanbul'u ne kadar güzelleştirir, ne kadar güçlü hale getirirsek aynı zamanda Türkiye'yi güçlendirmiş oluruz. İstanbul, kimsenin birbirine tahakküm kuracağı bir şehir değil. Burada farklılıklar, uyum içinde yaşamakta ve yaşamaya devam edecek." dedi.

Yıldırım, Taksim Meydanı'nda düzenlenen Atatürk Kültür Merkezi Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, İstanbul'un güzelliğine güzellik katacak, kültür ve sanat hayatında yeni bir dönemi başlatacak Atatürk Kültür Merkezi'nin İstanbul ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

Atatürk Kültür Merkezi'nin uzun yıllar hizmet ettiğini ancak her zaman "Yeterli mi, değil mi?", "Daha güzel olabilir miydi?" gibi tartışmaların sürdüğünü dile getiren Yıldırım, bütün bunlara rağmen yüzlerce konser, konferans, panel gibi etkinliklerin bu eski binada gerçekleştirildiğini söyledi.

Sahnede yüzlerce sanatçının, sanatseverlerle beraber olduğunu, bir çok insanın hayatının en önemli anılarının burada görüldüğünü ifade eden Yıldırım, ancak Atatürk Kültür Merkezi'nin yenilenmesi gerektiğini, bu sebeple 2008 yılında kapılarını sanata, sanatçıya kapatmak zorunda kaldığını belirtti.