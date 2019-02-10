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Atatürk Kültür Merkezi Temel Atma Töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 13:55 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: - "Bugün burada temelini atmakta olduğumuz eser, dünyada parmakla gösterilen sayılı yapılar arasına girecek, Türkiye'nin dünyada kültür ve sanat simgesi olarak yerini alacaktır. Yeni Atatürk Kültür Merkezi, geçmişin geleceğe gönderdiği gururlu bir selamdır" - "Türkiye'nin kültür ve sanat hayatında kalıcı olacak, sanatın bugününe ve geleceğine yön verecek, sanatçının ve sanatseverin beklentilerini en üst noktada karşılayacak projeleri geliştirmeye ve hayata geçirmeye hep birlikte devam edeceğiz. Bunu yaparken de her zaman olduğu gibi tüm paydaşlarımızla istişare ve iş birliği içinde olacağız"

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) sanat, sanatçı ve sanatseverler için bir yaşam alanı olacağını belirterek, "Bugün burada temelini atmakta olduğumuz eser, dünyada parmakla gösterilen sayılı yapılar arasına girecek, Türkiye'nin dünyada kültür ve sanat simgesi olarak yerini alacaktır. Yeni Atatürk Kültür Merkezi, geçmişin geleceğe gönderdiği gururlu bir selamdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Taksim Meydanı'nda düzenlenen Atatürk Kültür Merkezi Temel Atma Töreni'nde konuşan Ersoy, bunu tarihi bir an olarak değerlendirdi.

Ersoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve emeği geçenlere teşekkür ederek, "Dünyanın gelişmiş ülkelerine baktığımızda kültür ve sanatın gelişimine, farklılaşmasına, gelenekselle modernin bir arada olmasına hizmet eden yapılar vardır. Yeni sanatçıların yetişmesinde bir okul vazifesi gören, sanatın ve sanatçının ruhunu besleyen bu kültür abideleri, insanları barındırdığı zenginlik ve ruhla sanata davet eder. Hatta daha iddialı ifade etmek gerekirse insanı bir parçası olarak sanata dahil eder. Bugün burada temelini atmakta olduğumuz eser, dünyada parmakla gösterilen sayılı yapılar arasına girecek, Türkiye'nin dünyada kültür ve sanat simgesi olarak yerini alacaktır. Yeni Atatürk Kültür Merkezi, geçmişin geleceğe gönderdiği gururlu bir selamdır." ifadelerini kullandı.

- "Sanat ve kültürle yaşanacak dopdolu anlar biz İstanbulluları bekliyor"

AKM'nin sadece bir sahne ve salon olmadığını, sanat, sanatçı ve sanatseverler için bir yaşam alanı olacağını vurgulayan Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"Halkımızın buraya geldiğinde hangi gösteri ve etkinliğe gideceği, zamanını kompleksin sunduğu hangi imkanlarla değerlendireceği noktasında keyifli bir kararsızlık yaşayacağına inanıyorum. Restoranından müzesine, tiyatro salonundan sanat galerisine, sergi salonundan kitaplık ve tasarım mağazasına muhteşem bir yapının içerisinde sanat ve kültürle yaşanacak dopdolu anlar biz İstanbulluları bekliyor. Sanatı en ideal koşul ve ortamlarda insanlarla buluşturursanız, her alana etki eden muhteşem bir güce dönüştüğünü görürsünüz. Sosyal hayattan kültür hayatına, ekonomiden turizme, ülke tanıtımından uluslararası algıya, sanatın nüfuz edemeyeceği, pozitif etki sağlayamayacağı bir alan yoktur."

Mehmet Nuri Ersoy, kültür ve sanat adına atılan her adımın arkasında inançtan doğan sarsılmaz bir irade olduğuna işaret ederek, "Türkiye'nin kültür ve sanat hayatında kalıcı olacak, sanatın bugününe ve geleceğine yön verecek, sanatçının ve sanatseverin beklentilerini en üst noktada karşılayacak projeleri geliştirmeye ve hayata geçirmeye hep birlikte devam edeceğiz. Bunu yaparken de her zaman olduğu gibi tüm paydaşlarımızla istişare ve iş birliği içinde olacağız." diye konuştu.

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Yeni Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) temel atma töreni

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