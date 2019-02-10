İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) sanat, sanatçı ve sanatseverler için bir yaşam alanı olacağını belirterek, "Bugün burada temelini atmakta olduğumuz eser, dünyada parmakla gösterilen sayılı yapılar arasına girecek, Türkiye'nin dünyada kültür ve sanat simgesi olarak yerini alacaktır. Yeni Atatürk Kültür Merkezi, geçmişin geleceğe gönderdiği gururlu bir selamdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Taksim Meydanı'nda düzenlenen Atatürk Kültür Merkezi Temel Atma Töreni'nde konuşan Ersoy, bunu tarihi bir an olarak değerlendirdi.

Ersoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve emeği geçenlere teşekkür ederek, "Dünyanın gelişmiş ülkelerine baktığımızda kültür ve sanatın gelişimine, farklılaşmasına, gelenekselle modernin bir arada olmasına hizmet eden yapılar vardır. Yeni sanatçıların yetişmesinde bir okul vazifesi gören, sanatın ve sanatçının ruhunu besleyen bu kültür abideleri, insanları barındırdığı zenginlik ve ruhla sanata davet eder. Hatta daha iddialı ifade etmek gerekirse insanı bir parçası olarak sanata dahil eder. Bugün burada temelini atmakta olduğumuz eser, dünyada parmakla gösterilen sayılı yapılar arasına girecek, Türkiye'nin dünyada kültür ve sanat simgesi olarak yerini alacaktır. Yeni Atatürk Kültür Merkezi, geçmişin geleceğe gönderdiği gururlu bir selamdır." ifadelerini kullandı.