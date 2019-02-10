Atatürk Kültür Merkezi’ne sanatçılardan ilk yorum

Atatürk Kültür Merkezi’nin temel atma törenine çok sayıda ünlü sanatçı katıldı. Atatürk Kültür Merkezi’nin yeni projesini çok beğendiğini ifade eden usta sanatçı Orhan Gencebay, "Atatürk’ümüze layık, ülkemize layık, dünya çapında bir projenin temeli atıldı. Biz de şahit olduk hep beraber. Bir takım dedikodular vardı 10-15 yıldan beri. Onların hepsinin bittiğini görüyoruz" dedi.

İstanbul ve Taksim Meydanı’nın simgelerinden olan Atatürk Kültür Merkezi’nin temel atma töreni bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşti. Sanat camiasından birçok kişinin de katıldığı törende AKM’nin yeni haline sanatçılardan da ilk yorum geldi.

“Dünya çapında bir projenin temeli atıldı”

Sanatçı Orhan Gencebay, çok sevinçli olduklarını dile getirerek, “Atatürk’ümüze layık, ülkemize layık, dünya çapında bir projenin temeli atıldı. Biz de şahit olduk hep beraber. Bir takım dedikodular vardı 10-15 yıldan beri. Onların hepsinin bittiğini görüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Proje beni çok heyecanlandırdı”

Oyuncu Zafer Alagöz ise projenin çok heyecanlandırdığını söyleyerek, “Bu binada ben ve benim gibi birçok arkadaşım yıllarca kültür ve sanat hizmeti yapmaya çalıştık. Mevcut olan artık yıkılmış olarak gördüğünüz bu bina artık ihtiyaçlara cevap veremeyecek kadar küçük geliyordu. Sadece tiyatro, opera, bale değil orkestraların da yer aldığı Devlet Klasik Türk Sanat Musikisinin de kullandığı bir sinema salonunun da olduğu bir binaydı ama mevcut olan şu alanı sadece dörtte biri gibi bir yerde kültür merkezi vardı. Geri kalan kısım da otopark ve altında atölyelerden oluşuyordu. Şu andaki yeni projeyi gördüğüm zaman çok mutlu oldum. Sadece İstanbul ve Türkiye’nin değil Avrupa’nın çok önemli bir kültür ve sanat merkezi olacak. Proje beni çok heyecanlandırdı. Eski binada çalışmış biri olarak inşallah bizler de sahneye çıkmayı görürüz diye hayal ettim” dedi.

“Yaşasın, Atatürk Kültür Merkezi’mize kavuşuyoruz”

Volkan Severcan, 24 aylık sürenin 20 aya indirilmesine ayrıca sevindiği belirtirken, “Bir an önce Atatürk Kültür Merkezi’mize kavuşacağız inşallah. 2 tane çok güzel salon var. Bir tanesi 850 kişilik bir tiyatro salonu. 2000 küsür kişilik çok güzel bir opera ve bale salonu. Yaşasın, Atatürk Kültür Merkezi’mize kavuşuyoruz” şeklinde konuştu.

