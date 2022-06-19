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Atatürk'lü Türk bayrağına saldıran kişiden dikkat çeken ifade: 'Türk bayrağı ve Atatürk olduğunu fark etmedim'

19.06.2022 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da Atatürk'lü Türk bayrağına çirkin saldırının yankıları sürerken saldırıyı gerçekleştiren Volkan Erbaş'ın da ifadesi ortaya çıktı. Güvenlik kamerasında ortaya çıkan olayda 2 kişinin sokaktan geçerken üzerinde Atatürk posteri bulunan Türk bayrağının çevresinde bakındıktan sonra bayrağı koparıp uzaklaştıkları anlaşılmıştı. Sosyal medyada da infial yaratan olayın ardından Volkan Erbaş, "Türk bayrağı ve Atatürk olduğunu fark etmedim. Anlık oldu" dedi ve pişman olduğunu dile getirdi.

Atatürk'lü Türk bayrağına saldıran kişiden dikkat çeken ifade: 'Türk bayrağı ve Atatürk olduğunu fark etmedim'

Kemerkaya Mahallesi Cevdet Akçay Sokak'ta cep telefonu aksesuarları satışı yapılan işletmenin sahibi, bir süredir dükkanın önündeki ipte asılı Atatürk'lü Türk bayrağının yerinde olmadığını fark edince güvenlik kamerası kayıtlarını izledi. İş yeri sahibi, önceki akşam sokaktan geçen 2 kişiden 1'inin, etrafı kontrol ettikten sonra ipe asılı Türk bayrağını çekip, alarak bölgeden uzaklaştığını tespit etti.

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SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI

Şikayet ve olay anına ilişkin görüntülerin paylaşıldığı sosyal medyadaki tepkiler üzerine soruşturma başlatan polis, bayrağı koparan Volkan Erbaş ile yanındakinin A.S. olduğunu belirledi. Şüpheliler, gözaltına alınıp sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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TUTUKLANDI

Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Volkan Erbaş, 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret ve devletin egemenlik alametlerini aşağılama' suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. A.S ise yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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‘PSİKOLOJİM BOZUK’ SAVUNMASI

Öte yandan tutuklanan Volkan Erbaş’ın, savcılıkta verdiği ifadede, “Psikolojik rahatsızlığım var. Buna bağlı psikolojimde bozukluk var. Türk bayrağı ve Atatürk olduğunu fark etmedim. Kötü niyetim yoktu, anlık oldu. Pişmanım” dediği öğrenildi.

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(DHA)

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Mustafa Kemal Atatürk
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