'Atatürk maskı' adına yakışır hale geldi

Yeşildere sırtlarında bulunan, 42 metre yüksekliğindeki Atatürk maskının Buca Belediyesi'nce bakım ve onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeni halinin görüntüsü görenleri sevindirdi. Türkiye’nin en büyük, dünyanın ise 10'uncu büyük rölyefi olan Atatürk maskı, yapılan iyileştirme çalışmalarıyla hak ettiği görünüme kavuşturuldu. Çalışma öncesi, maskın pislik içindeki alt bölümünde yerle bir edilen Atatürk tabloları, şimdi yeni açılan 'Atatürk Eğitim Atölyesi'nde sergileniyor. Maskta gece ve gündüz ikişer görevli nöbet tutmaya başlarken, kilitli kapılar ancak ziyaretçilere açılıyor. 160 gün sürdürülen restorasyon çalışmaları sonucu yapılan özel ışıklandırmalar ve alınan güvenlik önlemleri, bölge sakinlerinin de rahat nefes almasını sağladı. Eski ihtişamına kavuşturulan maskın hemen altında açılan 'Atatürk Eğitim Atölyesi'nde ise döneme ait objeler sergileniyor. Öğrenci gruplarının ve ziyaretçilerinin ağırlandığı atölyede, aynı zamanda Atatürk'ün Nutuk eseri ziyaretçilere hediye ediliyor.
10 KASIM'A HAZIRLANIYOR
Maskın hemen altında açılan 'Atatürk Eğitim Atölyesi'nde ise Buca Belediyesi kursiyerleri tarafından Atatürk'ün vefatının yıl dönümü olan 10 Kasım'da özel anma töreni ve gösteri düzenlenecek. Buca Belediyesi meslek kurslarında eğitim gören ve tamamı gönüllülerden oluşan grup, özel makyaj ve kostümlerle Atatürk dönemini canlandıracak. Kuaförlük kursunda eğitim görenler, saç ve makyajları hazırlarken, müzik kursunda olanlar ise törende Atatürk'ün sevdiği şarkıları çeşitli enstrümanlarla çalacak.
Kaynak: DHA
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