Atatürk ne zaman ve neden öldü? Atatürk'ün hastalığı neydi? Gazi Mustafa Kemal saygıyla anılıyor...

Bugün 10 Kasım ve Atatürk’ün ölüm yıl dönümü. 10 Kasım'da hayatını kaybeden ve bağımsızlık için ömrünü adamış olan Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm sebebi araştırılıyor. Peki Atatürk ne zaman ve neden öldü?

ATATÜRK NE ZAMAN VE NEDEN ÖLDÜ?

Mustafa Kemal Atatürk, 1938 başlarında iştahsızlık ve halsizlik hissetmeye başlamıştı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kaşıntılar meydana geliyor ve burun kanamaları güçlükle önleniyordu. Bu kaşıntıların Çankaya Köşkü'ndeki karıncalardan meydana geldiği öne sürüldü ve köşk ilaçlamaya alınmıştıA. Atatürk de özel bir kür tedavisi için Yalova Termal'e gönderilmişti. Termal Otel'de, 22 Ocak 1938 günü Atatürk'ü muayene eden Dr. Nihat Reşat Belger, karaciğer rahatsızlığından kuşkulandı ve Atatürk'e siroz teşhisi koymuştu. Doktor Belger'in mutlak surette perhiz yapmasını tavsiye ettiği Atatürk, Termal Otel'deki tedavisine bir süre daha devam etti, fakat doktorların bütün itirazlarına rağmen 1 Şubat 1938'de tedaviyi yarıda bıraktı ve Bursa'ya hareket etti.

ATATÜRK'ÜN HASTALIĞI NEYDİ?

6 Mart 1938 günü beş doktor Çankaya Köşkü'nde Atatürk'e bir konsültasyon yaptılar ve siroz hastalığı teşhisini tekrardan yinelediler. Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938 sabahı saat 09.05'te İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda hayatını kaybetti. Cenazesi, gerçekleştirilen törenle Ankara'ya uğurlandı ve naaşı ise 21 Kasım 1938'de burada yapılan bir törenle Ankara Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrine konuldu.

Bundan 15 yıl sonra da 10 Kasım 1953'te kendisi için yaptırılan Anıtkabir'deki ebedi istirahatgâhında toprağa verildi. Atatürk, vasiyetinde ise mal varlığını Türk Tarih Kurumuna ve Türk Dil Kurumuna bıraktı.



