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  4. Atatürk neden "İleri" emirine verirken neden Ege değil de Akdeniz dedi?

Atatürk neden "İleri" emirine verirken neden Ege değil de Akdeniz dedi?

30.08.2021 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atatürk'ün "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!" emri bir ulusun kaderini değiştirirken, Sosyolog-Gazeteci Dr. Hulki Cevizoğlu tarihi emirle ilgili az bilinen detayı açıkladı.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun 26 Ağustos'ta başlayıp 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, dünyanın gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından biri olarak tarihe geçti.

İşgal kuvvetlerinin ülkemizden atıldığı destancı mücadele Atatürk'ün "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!" emri tarih sayfalarına damga vurdu.

Peki, Yunan ordusu İzmir'de "denize dökülürken" Atatürk neden "Ege" değil de "Akdeniz" dedi? Sosyolog-Gazeteci Dr. Hulki Cevizoğlu, az bilinen detayı CNN TÜRK canlı yayınında anlattı.

Dr. Hulki Cevizoğlu, şunları söyledi:

Atatürk'ün 'Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!' sözü az bilinen, çok bilinen ama az irdelenen bir söz. Biz Yunan'ı nereden denize döktük? Bugün Ege dediğimiz İzmir'den. Ama Atatürk 'Ordular, ilk hedefiniz Ege'dir.' dememişti. Az bilinen gerçeklerden bir tanesi bu. 'Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!' diye emir veriyor Atatürk ama bizim ordular İzmir'den denize döküyor. Bu nasıl bir çelişki? Ege Denizi, Akdeniz diye araştırıyorsun, Atatürk'ün kendi kavramlarını kullandığını görüyoruz. Biz bugün artık Ege denizi diyoruz ama eskiden Ege Denizi'ne İç Akdeniz deniliyordu. Aşağıda bugün Akdeniz dediğimiz denizi de Ege Denizi'ni bir bütün olarak kabul ediyordu Atatürk. 'İlk hedefiniz Akdeniz'dir.' derken işte orayı kastediyordu.

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30 Ağustos Zafer Bayramı Akdeniz Ege Denizi Mustafa Kemal Atatürk
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