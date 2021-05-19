Atatürk neden samsuna çıktı? Samsun’unun önemi nedir?

Atatürk Samsun’a çıkarak itilaf devletleri tarafından işgal altında olan memleketin kurtuluşu için ilk adımı attı. Atatürk’ün Samsun’a çıkmasıyla başlayan bu ilk hareket, önüne geçilemeyen bir kurtuluş destanının yazılmasında kritik bir rol oynarken, bugün geriye bakıldığında Samsun’un önemi bir kere daha anlaşılıyor.

ATATÜRK NEDEN SAMSUNA ÇIKTI?

Mondros Mütarekesi’nin ardından ülkenin pek çok yeri düşman kuvvetleri tarafından işgal altındaydı. Uzun zamandan beri ülkenin içinde bulunduğu bu durumdan rahatsız olan Mustafa Kemal Atatürk bir şeyler yapmak için Anadolu’ya geçmek istiyordu.

Osmanlı Hükümeti Mustafa Kemal’i Samsun’da Türk halkı ve Rum çeteleri arasında yaşanan gerginliği bastırması için Samsun’a görevlendirdi. Bu görev, Anadolu’ya geçmek için bir yol arayan Mustafa Kemal için de büyük bir sat oldu.

SAMSUN’UNUN ÖNEMİ NEDİR?

Mustafa Kemal Atatürk,16 Mayıs 1919 Cuma günü öğleden sonra beraberindekilerle birlikte 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak baktı. Hükümet onu müfettiş olarak görevlendirmiş ve emrinde iki kolordu bulundurmaktaydı. Bir süre şehirdeki durumu inceleyen Mustafa Kemal, o dönemde işgalcilere karşı Türk direniş örgütlerinin yanında bulundu ve onlara bizzat liderlik etti.