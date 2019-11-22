HABER

ATATÜRK OLİMPİYAT STADYUMU'NUN ÇİMLERİ DEĞİŞTİRİLDİ 

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 10:20 | Son Güncelleme

Şampiyonlar Ligi'ne ev sahipliği yapacak Atatürk Olimpiyat Stadyum'unda yenileme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)

Şampiyonlar Ligi'ne ev sahipliği yapacak Atatürk Olimpiyat Stadyum'unda yenileme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Stadyumun futbol oynanacak alanının çimlerinin yenileme işlemleri tamamlandı.

İKİ AŞAMALI YAPILACAK

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda geçtiğimiz ay başlatılan çalışmaların iki aşamalı olarak yürütüleceği öğrenildi. İlk etapta stadyumun 2020 UEFA Şampiyonlar ligi finaline kadar tüm bakımları yapılacak. Soyunma odaları, tuvaletler ve çimler maç gününe kadar hazır hale getirilecek. İkinci aşamada ise stadyumun üstü kapatılacak, kapasitesi de 92 bin 208'e yükseltilecek. Yenilenen statta ayrıca 191 adet loca yer alacak ve 20 bin metrekareden fazla ağırlama alanı bulunacak.

ÇİMLERİ YENİLENDİ

İlk etap çalışmalarında stadyumun çim zemini tamamen sökülerek yenilendi. Yeni çimler yerine yerleştirilirken önümüzdeki günlerde sahanın çizgilerinin çizileceği belirtildi. Stadın diğer bölümlerinde yapılan çalışmaların ise hazırlanan plana göre ilerliyor. Çalışmalar kapsamında kaldırılan futbol oynanan alanın çevresindeki atletizm pistinin bulunduğu alanda ise düzenlenme çalışmaları devam ediyor.

PARTNERRihanna gece yarısı havuza girdi, sosyal medya yıkıldı! İşte o kareler...Rihanna gece yarısı havuza girdi, sosyal medya yıkıldı! İşte o kareler...
Engelli ve hasta çocuklar polis olduEngelli ve hasta çocuklar polis oldu
Sokak ortasında ayağından vurulduSokak ortasında ayağından vuruldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kahreden haber! Biri 7 diğeri 11 yaşındaydı

Kahreden haber! Biri 7 diğeri 11 yaşındaydı

EGM açıkladı: Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var mı?

EGM açıkladı: Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var mı?

Ninesinin sandığında buldu! Büyük kazanç sağladı

Ninesinin sandığında buldu! Büyük kazanç sağladı

Enver Cenk Şahin için skandal karar!

Enver Cenk Şahin için skandal karar!

Canlı yayında skandal anlar! 74 yaşındaki eşini duşta aldattı

Canlı yayında skandal anlar! 74 yaşındaki eşini duşta aldattı

Trump'tan İran açıklaması

Trump'tan İran açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Başörtülü öğretmene saldırmıştı! Gülümseyerek gitti

Başörtülü öğretmene saldırmıştı! Gülümseyerek gitti

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Meteoroloji'den uyarı: Yağış geliyor

Meteoroloji'den uyarı: Yağış geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa ve Ankara merkezli çok sayıda ilde operasyon

Bursa ve Ankara merkezli çok sayıda ilde operasyon

İBB'den İSPARK değnekçilerini bitirecek çok önemli hamle

İBB'den İstanbul'daki rezaleti bitirecek hamle

Adana'da suç örgütü operasyonu

Adana'da suç örgütü operasyonu

13 yaşındaki çocuk fenalaşınca ortaya çıktı! Zorla yaptırmış

13 yaşındaki çocuk fenalaşınca ortaya çıktı! Zorla yaptırmış

Yunan polis dövüp denize atmıştı! Genç kıza Türkiye sahip çıktı

Yunan polis dövüp denize atmıştı! Genç kıza Türkiye sahip çıktı

Kocaeli'de şaşkına çeviren görüntü! Ağaçlar Kasım ayında erik verdi

Şaşkına çeviren görüntü! Ağaçlar Kasım ayında erik verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.