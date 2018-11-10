Atatürk Ölümünün 80. Yıldönümünde Anıldı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 80. yılında Türkiye’de çeşitli törenler ve etkinliklerle anıldı. İstanbul'da "Ata'ya Saygı Zinciri" oluşturulurken, İzmir'de de Ata'ya Saygı 11. kez yürüyüşü düzenlendi.

Kadıköy Belediyesi'nin düzenlediği “Ata'ya Saygı Zinciri” ne binlerce kişi katıldı. 2013 yılından bu yana Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri tarafından organize edilen Ata'ya Saygı Zinciri’nde binlerce kişi sabahın erken saatlerinde Fenerbahçe Orduevi ile Bostancı sahil yürüyüş yolunda ellerinde Türk Bayrakları ve Atatürk posterleriyle bir araya geldi. Çok sayıda insanın oluşturduğu yaklaşık 6,5 kilometrelik insan zincirine denizden de kanolar, su jetleri ve tekneler eşlik etti.

Saygı Zinciri etkinliğine ailesiyle gelen Zehra Özdirer, Atatürk’e karşı olan sevgilerinin hiçbir zaman bitmediğini söyledi. Özdirer, Atatürk’ü hiçbir zaman unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını kaydetti.

Atatürk sevgisiyle büyüdüklerini anlatan Erkan Taş, onu unutmamak ve unutturmamak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.