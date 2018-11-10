Atatürk Ölümünün 80. Yıldönümünde Anıldı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 80. yılında Türkiye’de çeşitli törenler ve etkinliklerle anıldı. İstanbul'da "Ata'ya Saygı Zinciri" oluşturulurken, İzmir'de de Ata'ya Saygı 11. kez yürüyüşü düzenlendi.
Kadıköy Belediyesi'nin düzenlediği “Ata'ya Saygı Zinciri” ne binlerce kişi katıldı. 2013 yılından bu yana Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri tarafından organize edilen Ata'ya Saygı Zinciri’nde binlerce kişi sabahın erken saatlerinde Fenerbahçe Orduevi ile Bostancı sahil yürüyüş yolunda ellerinde Türk Bayrakları ve Atatürk posterleriyle bir araya geldi. Çok sayıda insanın oluşturduğu yaklaşık 6,5 kilometrelik insan zincirine denizden de kanolar, su jetleri ve tekneler eşlik etti.
Saygı Zinciri etkinliğine ailesiyle gelen Zehra Özdirer, Atatürk’e karşı olan sevgilerinin hiçbir zaman bitmediğini söyledi. Özdirer, Atatürk’ü hiçbir zaman unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını kaydetti.
Atatürk sevgisiyle büyüdüklerini anlatan Erkan Taş, onu unutmamak ve unutturmamak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.
Saygı zincirini her sene televizyondan takip ettiklerini belirten emekli öğretmen Ayşe Uzunefe etkinliğe bu sefer katılabildikleri için çok mutlu olduğunu söyledi.
İzmir'de "Ata'ya Saygı" yürüyüşü
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 11. kez düzenlenen Ata’ya Saygı Yürüyüşü’nde 350 metre uzunluğunda Atatürk posteri açıldı.
Yürüyüşe başında kalpağıyla katılanlardan Aysel Pehlivan, Atatürk’ü unutturma çabalarının tam aksi bir sonuç doğurduğunu söyledi. VOA Türkçe’ye konuşan Pehlivan, “Atatürk tarihe yön vermiş bir liderdir. Bu yadsınamaz, silinemez. Bu kadar çalışıyorlar ama Türklerin yüreğinde kaybolmakta olan sevgiyi, azalmakta olan milli duyguları tekrar galeyana getirdiler. Ters tepti” dedi.
Marşlar söyleyerek yürüdüler
Alsancak Limanı’ndan harekete geçen kortej, Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü. Çok sayıda aile, yürüyüşe çocuklarıyla birlikte katıldı. Ayşen Damcı da 4,5 yaşındaki oğlunun bu ortamı yaşamasını istediğini belirtti. “Biz çocukluğumuzdan beri onunla büyüdük. Siren seslerinde hala gözlerimizin dolması onun bizim için ne ifade ettiğini gösteriyor. Eğer sevmeseydik, saymasaydık, minnet duymasaydık bugün burada olmazdık”.
Yürüyüşe katılanlar, sık sık “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı attı, 10. Yıl ve İzmir marşlarını söyledi. Tören Atatürk’ün sevdiği şarkılarla sona erdi.
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