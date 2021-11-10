Atatürk Ölümünün 83’üncü Yıldönümünde Anıldı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 83’üncü yılında tüm yurtta düzenlenen törenlerle anıldı. İzmir de anma törenleri yapıldı. İzmir’deki resmi törenlerin adresi Alsancak Cumhuriyet Meydanı’ydı. Atatürk anıtına çelenk konmasının ardından saatler 09.05’i gösterdiğinde sirenler çaldı. Siren sesleriyle birlikte kentin her noktasında hayat durdu. Sürücüler araçlarının kornalarıyla sirenlere eşlik ederken vatandaşlar da bulundukları yerde saygı duruşuna geçti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin öğleden sonra düzenlediği Ata’ya Saygı Yürüyüşü’nde ise İzmirliler Atatürk’ün 350 metre uzunluğundaki dev posterini taşıyarak Alsancak Limanı’ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Katılımcılar, üzerinde “Kurduğun gelecek bize emanet” yazılı pankart taşıdı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve CHP milletvekilleri ile ilçe belediye başkanları da yürüyüşte vatandaşlara eşlik etti.

“Bize her şeyi bahşeden Atatürk, onun için canımı veririm”

VOA Türkçe yürüyüşe katılanlara mikrofon uzattı. Emekli Fahriye Şar, “Atatürk olmasaydı biz olmayacaktık. Atatürk dünya lideri. Onu hiç kimse yenemez, yenemeyecek de. Dünyada tek lider o. Bize her şeyi bahşeden Atatürk. Onun için canımı veririm” dedi.

Atatürk’ün dünya lideri olduğunu tüm dünyanın kabul ettiğini söyleyen emekli memur Hülya Yalılar ise “Atatürk demek, özgürlük demek, vatan, millet demek. Eğer ben burada özgürce dolaşabiliyorsam Atatürk sayesinde dolaşıyorum. Hem Atatürk’ün kurduğu ülkede yaşayıp özgürce her nimetinden faydalanan hem de hakaret edenlere ise hiç tahammül edemiyorum. Çok üzülüyorum o zaman. Hiçbir zaman Atatürkçüler ölmez. Bir ölür, bin doğarız” diye konuştu.

Arkadaşlarıyla yürüyüşe katıldığını söyleyen ev hanımı Neşe Kozcu, “Atamızı anmak için geldik. Nur içinde yatsın. Bize çok güzel bir ülke bıraktı. İnşallah sonsuza kadar devam edecek. Çok heyecanlıyım” dedi. Ata’ya Saygı Yürüyüşü’ne gençlerin ilgisinin zayıf kaldığını söyleyen Kozcu, “Bunu çocuklarımıza aşılamamız lazım. Fazla çocuk görmüyorum. Hep bizim yaşımızdakiler ilgileniyor. Güzel bir nesil yetişmesini umuyorum” sözlerini kullandı.

“Bu ülkenin tüm insanlarının hayal ettiği Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz”

Yürüyüşün ardından CHP İzmir İl Örgütü tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen 10 Kasım anma programında Atatürk Anıtı’na çelenk konuldu. Törende konuşma yapan Başkan Soyer, “Ata’mızın bize bıraktığı mirasa sahip çıkmanın en önemli yolu, Cumhuriyetimizi demokrasi, özgürlükler ve adaletle taçlandırmaktır. Biliyorum ki bu ülkenin tüm insanlarının hayal ettiği Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz. Bu değişimi, Atamız’ın mirasından hareketle köy ve şehirlerimizdeki tüm vatandaşlarımızla, kadınlarla ve gençlerle gerçekleştireceğiz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün değerini çok daha iyi anladığımız şu günlerde, Ata’mızın bıraktığı uygarlık mirası yolumuza ışık tutuyor. Onu, her yıl daha da artan bir özlemle, rahmet ve şükranla anıyorum” dedi.

CHP İzmir İl Başkanı Yücel ise “Atatürk’ün bizlere gösterdiği yol, medeniyet yoludur. Bizler onun koyduğu hedeflere yürüyen, onun manevi hatırasına sonsuza kadar sahip çıkacak Cumhuriyet nesliyiz. Onun bizden tek beklediği eserlerine, devrimlerine ve fikirlerine sahip çıkarak devletimizi dünya milletleri içerisinde itibarlı bir konuma getirmemizdir” şeklinde konuştu.

Ardından Anıtkabir ziyaretinde bulunan 83 İzmirli genç Ankara’dan İzmir’e getirdikleri Atatürk portresini Başkan Soyer’e armağan etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Klasik Türk Müziği Korosu, şef İnanç Menekşe eşliğinde Atatürk’ün sevdiği şarkıları seslendirdi. Konserin ardından zeybek gösterisi de sunuldu.

