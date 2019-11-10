HABER

Atatürk Orman Çiftliği arazisinde tohum üretilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 15:13 | Son Güncelleme

ANKARA Büyükşehir Belediyesi, 3 yıllığına kiralanan Atatürk Orman Çiftliği arazisinde çiftçilere dağıtılmak üzere tohum üretimi yapacak.

ANKARA Büyükşehir Belediyesi, 3 yıllığına kiralanan Atatürk Orman Çiftliği arazisinde çiftçilere dağıtılmak üzere tohum üretimi yapacak.
Ankara ekonomisine ve çiftçiye katkı sağlayacak proje kapsamında büyükşehir ekipleri tarafından arazi temizlenerek, ekime hazır hale getirildi. 2 parsel ve yaklaşık 300 dekardan oluşan arazide Büyükşehir Belediyesi çiftçiye dağıtılmak üzere yem bitkisi (Macar fiği) tohumu üretecek. Hayvan yemi olarak kullanılan, kış şartlarına dayanıklı Macar fiği tohumu üretimine başlayacak olan Büyükşehir Belediyesi, aynı zamanda tohumları kendisi üreteceği için de bütçesine katkı sağlayacak.
'DAHA SAĞLIKLI ETİ ANKARALILARLA BULUŞTURABİLECEĞİZ'
Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Hasan Muhammet Güldaş, arazinin yıllar sonra kuruluş amacına uygun olarak kullanılacağını belirterek şöyle dedi:
"Bu alan bir süredir kullanılmıyordu. Son yapılan ihalede Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın talimatıyla, belediye olarak araziyi 3 yıllığına kiraladık. Atatürk Orman Çiftliği Yönetimi'ne de teşekkür ediyoruz. Artık burada üretim yapılacak. Çiftçimize dağıtılmak üzere tohum yetiştireceğiz. Buranın kuruluş amaçlarından biri olan tohum dağıtma, damızlık dağıtma işlevini de yıllar sonra tekrar aktif hale getirmiş olacağız. Burada ürettiğimiz tohumlarımızı inşallah kırsaldaki çiftçilerimizle buluşturup, en ekonomik şekilde üretim yapmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Yem bitkileri üretimi artınca, hayvancılık da gelişecek. Böylece daha ucuza, daha sağlıklı eti Ankaralılarla buluşturabileceğiz."

Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden... Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden...
Tel Abyad'da Ermeni Kilisesi, ibadete açıldıTel Abyad'da Ermeni Kilisesi, ibadete açıldı
Tel Abyad'da bombalı saldırı! 9 ölü, 30 yaralıTel Abyad'da bombalı saldırı! 9 ölü, 30 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hazer Amani'ye olay gönderme

Hazer Amani'ye olay gönderme

Acun'un Turabi itirafı olay oldu! 'Survivor...'

Acun'un Turabi itirafı olay oldu! 'Survivor...'

Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu

Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım anma programında açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım anma programında açıklamalar

Devlet erkanı Anıtkabir'de! Erdoğan'ın mesajı

Devlet erkanı Anıtkabir'de! Erdoğan'ın mesajı

81 yıl önce bugün! İşte o görüntüler

81 yıl önce bugün! İşte o görüntüler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Arınç'ın damadı için verilen 'FETÖ' kararının gerekçesi açıklandı

Arınç'ın damadı için verilen 'FETÖ' kararının gerekçesi açıklandı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Adliyedeki intiharın detayları belli oluyor! Ünlü yazarın eşi çıktı

Adliyedeki intiharın detayları belli oluyor! Ünlü yazarın eşi çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bayramiç'te 10 Kasım töreninde 'siren' krizi! Kaymakamlıktan açıklama

Atatürk'ü anma töreninde 'siren' krizi!

Tel Abyad'da Ermeni Kilisesi, ibadete açıldı

Tel Abyad'da Ermeni Kilisesi, ibadete açıldı

Tel Abyad'da PKK/PYD'li teröristlerce bombalı saldırı: 9 ölü, 30 yaralı

Tel Abyad'da bombalı saldırı! 9 ölü, 30 yaralı

Doğu Akdeniz’in en büyük tatbikatı başladı

Doğu Akdeniz’in en büyük tatbikatı başladı

Çanakkale'de 97 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de 97 kaçak göçmen yakalandı

10 Kasım'da Türkiye Anıtkabir'e akın etti

Anıtkabir'e ziyaretçi akını

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.