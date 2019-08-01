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Atatürk Orman Çiftliği ürünleri artık bir ‘tık’ kadar yakın

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 09:26 | Son Güncelleme

Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) ile PTT güçlerini birleştirdi.

Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) ile PTT güçlerini birleştirdi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin talimatı doğrultusunda bir araya gelen iki kurum güvenli alışverişin yeni adresi olmaya aday.
Kurulduğu günden bu yana Ankaralıların bildiği ve güvendiği bir marka olan AOÇ, Ankara sınırlarını aşarak ürünlerini Türkiye hatta Avrupa pazarına sunmak için PTT ile e-PTT sistemi üzerinden online satış yapmak amacıyla protokol imzaladı.
İlk etapta zeytinyağı, bal, meyve suyu, salça, sirke gibi raf ömrü uzun organik gıdaların yer alacağı sitede zamanla günlük tüketilen gıdaların da yer alması amaçlanıyor. Tüketiciler, şu an 22 ürünün yer aldığı sayfaya https://www.epttavm.com/magaza/ataturkormanciftligi linkinden ulaşarak sipariş verebilir.
Atatürk Orman Çiftliği ürünlerinin e-PTT sitesi üzerinde satışa hazır hale gelme sürecinden bahseden Atatürk Orman Çiftliği Müdür Yardımcısı Murat Işık, kurumun Atatürk tarafından 1925 yılında kurulduğunu hatırlatarak, “Günümüzde Atatürk Orman Çiftliği geniş bir alan içerisinde süt ve süt ürünleri, meyve suyu ve bal üretimine devam ediyor. Süt ve süt ürünleri olsun diğer gıda ürünlerinin hiç birinde raf ömrünü uzatıcı katkı maddesi ve diğer maddeleri kullanmıyor. Olduğu gibi doğal bir şekilde piyasaya sunuyor. Atatürk Orman Çiftliği çoğunlukla ürettiği ürünlerin üretim ve satışına Ankara lokalinde devam ederken Bakanımız Bekir Pakdemirli, Atatürk Orman Çiftliği ürünlerinin yurt sathında da olması talimatını verdiler. Bakanımız Bekir Pakdemirli bu talimatı verdikten sonra biz Atatürk Orman Çiftliği ürünlerinin Türkiye çapında her ile ulaşması için ne yapabileceğimizi düşünmeye başladık. Ardından PTT ile bir anlaşma yaptık. PTT biliyorsunuz bir kamu kuruluşu Atatürk Orman Çiftliği de Tarım ve Orman Bakanlığının bir bağlı kuruluşu. Birlikte el ele vererek Atatürk Orman Çiftliği ürünlerini PTT Kargo’nun ulaşabildiği Türkiye’deki her yere ulaştırmaya karar verdik ve bu konu ile ilgili e-PTT AVM’nin sitesinde ürünlerimizin satışı başladı” ifadelerini kullandı.

“Şu anda taleplere yetişemiyoruz”
e-PTT AVM üzerinden satışa ilk etapta 22 adet ürünle başladıklarını hatırlatan Işık sözlerine şu şekilde devam etti:
“Ürünlerimiz içerisinde Atatürk Orman Çiftliği üretimi Ankara Balı var. Ankara Balı 500’e yakın testten geçerek naftalin, antibiyotik, glikoz, fruktoz oranlarında normal değerlerde olan bir bal ve bu bal piyasaya sunuldu. Ardından nar ekşimiz, zeytinyağımız, meyve sularımız ve şuanda Türk halkımızın, Bakanımız Bekir Pakdemirli’nin de dediği gibi yurt sathında isteyen vatandaşlarımızın ulaşabileceği şekilde Atatürk Orman Çiftliği ürünlerimiz satışa hazır. Bakanımız bize bu talimatı verdiğinde tabiki çok fazla satış olup olmayacağı konusunda da endişelendik. Fakat şuan da anlıyoruz ki Bakan Pakdemirli haklı ve şu anda taleplere yetiştiremiyoruz. Biz üretim planımızı yeniden gözden geçirdik ve Atatürk Orman Çiftliği ürünlerinin 22 kalemini şuan da sevk etmeye çalışıyoruz. Sevkıyatı her gün yapıyoruz. PTT Kargo geliyor, her gün alıyor ve emanetimizi sağlıklı, sıhhatli gıdaları tüm Türkiye’deki talep eden insanlarımıza ulaştırıyor."

“Yavru vatandaki vatandaşlarımız da AOÇ ürünlerine erişebiliyorlar”
Ürünlere Kıbrıs’tan da talep olduğunu dile getiren Işık, “Kıbrıs’tan talep gelince PTT Kargo ile konuştuk. Çünkü biliyorsunuz internet her yere açık ve bugün internette ticaret yaptığınızda herkes oradan alışveriş yapabiliyor. PTT Kargo Kıbrıs’a da hizmet veriyormuş onu öğrendik. Kıbrıs’taki, yavru vatandaki vatandaşlarımız da Atatürk Orman Çiftliği ürünlerine erişebiliyorlar. PTT Kargo, e-PTT AVM ve Atatürk Orman Çiftliği işbirliği ile gıda ürünlerimiz, dondurma süt ve diğer ürünlerimiz de ilerleyen dönemlerde pazara sunulacak. İnternetin sınırı yok Bakanımız Pakdemirli Avrupa’ya açılma konusunda orada da logomuzun lisanslanması ve patent alınması konusunda talimatları var çalışmalarımız devam ediyor. Bakanlığımız ile birlikte vizyonumuz ve ufkumuz geniş” şeklinde konuştu.

Atatürk Orman Çiftliği ürünleri artık bir ‘tık’ kadar yakın

Atatürk Orman Çiftliği ürünleri artık bir ‘tık’ kadar yakın

Atatürk Orman Çiftliği ürünleri artık bir ‘tık’ kadar yakın

Atatürk Orman Çiftliği ürünleri artık bir ‘tık’ kadar yakın

Atatürk Orman Çiftliği ürünleri artık bir ‘tık’ kadar yakın

Atatürk Orman Çiftliği ürünleri artık bir ‘tık’ kadar yakın

Atatürk Orman Çiftliği ürünleri artık bir ‘tık’ kadar yakın

Atatürk Orman Çiftliği ürünleri artık bir ‘tık’ kadar yakın

Atatürk Orman Çiftliği ürünleri artık bir ‘tık’ kadar yakın

Atatürk Orman Çiftliği ürünleri artık bir ‘tık’ kadar yakın

Atatürk Orman Çiftliği ürünleri artık bir ‘tık’ kadar yakın

Atatürk Orman Çiftliği ürünleri artık bir ‘tık’ kadar yakın

Atatürk Orman Çiftliği ürünleri artık bir ‘tık’ kadar yakın

Atatürk Orman Çiftliği ürünleri artık bir ‘tık’ kadar yakın

Atatürk Orman Çiftliği ürünleri artık bir ‘tık’ kadar yakın
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