Atatürk Orman Çiftliği'ne TOKİ kuşatması

Satışa, Mimarlar Odası kadar Sayıştay da "yasa dışı" olduğu gerekçesiyle karşı çıkıyor.Atatürk tarafından 1937’de Hazine’ye bağışlanmasına karşın politik müdahalelerle arazilerinin yarısına yakınını kaybeden Atatürk Orman Çiftliği’ne (AOÇ), Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) de el attı. Mimarlar Odası Ankara Şubesi, TOKİ’nin 5 Eylül’de açık artırma ile satışa çıkartacağı arazilerinde çiftlik arazilerinin de olduğunu tespit etti.

Mimarlar Odası’nın bu tespitini Sayıştay da doğruluyor. AOÇ mülkiyetindeki bir kısım arazi Mayıs 1983’te çıkarılan bir yasa ile kamu yararı gerekçesiyle tıp fakültesi yapılmak üzere kamu yararı gerekçesiyle Gazi Üniversitesi’ne devredilmişti. Bu devir sonrasında TOKİ ile Gazi Üniversitesi bir protokol yapmış ve protokol gereğince Gazi Üniversitesi mülkiyetindeki arazi TOKİ’ye devredilmişti.

Bu devir işleminin 'hukuksuz' olduğu 2011 yılı AOÇ Sayıştay raporuna da yansıdı. Raporda, AOÇ arazilerinin yasaya aykırı olarak kurumlara tahsis edildiğine dikkat çekilirken, arazilerin AOÇ'ye iadesi istendi.