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Atatürk portresinin bulunduğu alanda çıkan yangın korkuttu

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2019 15:35 | Son Güncelleme

ERZİNCAN'da, dünyanın en büyük Atatürk portresinin bulunduğu bölgede çıkan yangında 1 dönümlük alandaki ağaçlar yandı.

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN'da, dünyanın en büyük Atatürk portresinin bulunduğu bölgede çıkan yangında 1 dönümlük alandaki ağaçlar yandı. Yangında Atatürk portresi ise zarar görmedi.

​Ressam Mustafa Aydemir'in 1982 yılında 3 bin gönüllü askerle birlikte yaptığı dünyanın en büyük Atatürk portresinin bulunduğu Keşiş Dağı'nın yamacındaki ağaçlık alanda, dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılırken, bölgeye Erzincan Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kısa sürede söndürüldü. Atatürk portresinin zarar görmediği yangında, 1 dönümlük alandaki ağaçlar yandı.

Ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

UZAYDAN BİLE GÖRÜLÜYOR

Keşiş Dağları eteklerinde bulunan 'Düz Parmaklar Sırtı'na 1982 yılında Ressam Mustafa Aydemir tarafından 3 bin gönüllü askerle 600 ton taş, 210 ton harç ve 200 ton boya kullanarak dev Atatürk portresi yapıldı. 29 günde tamamlanan 7 bin 500 metrekare alan üzerine 176 metre boyundaki dev Atatürk portresi, uzaydan bile görülebiliyor.

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