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  4. Atatürk rolüyle gündemdeydi! Aras Bulut İynemli'nin sarı saçları olay oldu

Atatürk rolüyle gündemdeydi! Aras Bulut İynemli'nin sarı saçları olay oldu

06.01.2023 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

7 yıldır aşk yaşadığı Bige Önal ile ayrılan Aras Bulut İynemli son dönemde işlerine odaklanmış durumda. Atatürk'ü canlandıracak olan başarılı oyuncu dizi için girdiği imajı saklıyordu. Gözlerden uzak olmaya çalışan Aras Bulut İynemli'nin sarı saçlı hali TikTok'ta ortaya çıktı.

Atatürk rolüyle gündemdeydi! Aras Bulut İynemli'nin sarı saçları olay oldu

Atatürk dizisinin çekimlerinde büyük bir efor sarf eden, zaman zaman rolün ağırlığı nedeniyle sette psikolojik olarak da zor anlar yaşayan Aras Bulut İynemli bu süreçte sevgilisinden de ayrılmıştı.

Bige Önal ayrılıkla ilgili "Hassas bir dönemdeyiz. Sizden de rica ediyorum; her zaman benim için çok önemli bir kişi..." derken İynemli sessizliğini koruyor.

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Bu süreçte gözlerden de uzak kalmaya çalışan Aras Bulut İynemli TikTok'ta ortaya çıktı.

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Rolü için imaj değiştiren ve saçlarını sarı yapan başarılı oyuncuyu görenler şoke oldu.

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Aras Bulut İynemli atatürk sevgilisi aras bulut

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