Atatürk rolüyle gündemdeydi! Aras Bulut İynemli'nin sarı saçları olay oldu

Atatürk dizisinin çekimlerinde büyük bir efor sarf eden, zaman zaman rolün ağırlığı nedeniyle sette psikolojik olarak da zor anlar yaşayan Aras Bulut İynemli bu süreçte sevgilisinden de ayrılmıştı.

Bige Önal ayrılıkla ilgili "Hassas bir dönemdeyiz. Sizden de rica ediyorum; her zaman benim için çok önemli bir kişi..." derken İynemli sessizliğini koruyor.

Bu süreçte gözlerden de uzak kalmaya çalışan Aras Bulut İynemli TikTok'ta ortaya çıktı.

Rolü için imaj değiştiren ve saçlarını sarı yapan başarılı oyuncuyu görenler şoke oldu.



