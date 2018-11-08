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Atatürk Sergisi 12 Kasım’a kadar Trump Avm’de

YAŞAM HABERLERİ  | 08.11.2018 16:06 | Son Güncelleme

TRUMP Alışveriş Merkezi, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Haftası kapsamında ‘Atatürk Sergisi’ açtı.

Atatürk Sergisi 12 Kasım’a kadar Trump Avm’de

İSTANBUL, (DHA) - TRUMP Alışveriş Merkezi, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Haftası kapsamında ‘Atatürk Sergisi’ açtı.
Sergi, Atatürk'ün 1927-1938 tarihleri arasında İstanbul'a yaptığı ziyaretlerin, resmi kabullerin ve Florya'daki tatil günlerinin fotoğraflarından oluşuyor.
Trump Alışveriş Merkezi’nin zemin katında açılan sergi, 12 Kasım’a kadar gezilebilir.

Atatürk Sergisi 12 Kasım’a kadar Trump Avm’deAtatürk Sergisi 12 Kasım’a kadar Trump Avm’deAtatürk Sergisi 12 Kasım’a kadar Trump Avm’deAtatürk Sergisi 12 Kasım’a kadar Trump Avm’de

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