Atatürk Sergisi 12 Kasım’a kadar Trump Avm’de

İSTANBUL, (DHA) - TRUMP Alışveriş Merkezi, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Haftası kapsamında ‘Atatürk Sergisi’ açtı.

Sergi, Atatürk'ün 1927-1938 tarihleri arasında İstanbul'a yaptığı ziyaretlerin, resmi kabullerin ve Florya'daki tatil günlerinin fotoğraflarından oluşuyor.

Trump Alışveriş Merkezi’nin zemin katında açılan sergi, 12 Kasım’a kadar gezilebilir.



