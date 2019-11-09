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Atatürk sevgisini evlerinin dış cephelerine yansıttılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 10:27 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE merkeze bağlı Karacaören köyünde yaşayanlar, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e olan sevgilerini, evlerinin dış cephe duvarlarına yaptırdıkları Atatürk resmi ve imzasıyla gösteriyor.  Çanakkale merkeze 4 kilometre uzaklıkta 160 haneli ve 550 nüfuslu Karacaören köyünde, vatandaşların Atatürk sevgisi, ilginç bir uygulamayı başlattı.

Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE merkeze bağlı Karacaören köyünde yaşayanlar, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e olan sevgilerini, evlerinin dış cephe duvarlarına yaptırdıkları Atatürk resmi ve imzasıyla gösteriyor.

Çanakkale merkeze 4 kilometre uzaklıkta 160 haneli ve 550 nüfuslu Karacaören köyünde, vatandaşların Atatürk sevgisi, ilginç bir uygulamayı başlattı. İki yıl önce bir ressam tarafından köy evlerinin dış cephe duvarlarına Atatürk portresi ve altına da imzası resmedilmeye başlandı. Her geçen gün talep arttı ve Atatürk resmi ile imzası birçok evin dış cephesinde yerini almaya başladı. Köy kahvesinin duvarına da Atatürk resmi ve imzası çizildi. Köy girişinde duyuruların yapıldığı küçük bir led ekrana da ‘Atam İzindeyiz’ yazıldı. Atatürk portresi ve imzası bulunan evler, köy içinden geçerken görenlerin ve yakınlarını ziyaret için köye gelenlerin ilgisini çekiyor.

‘ATATÜRK'Ü HEPİMİZ SEVİYORUZ'

Karacaören köyü Muhtarı Mustafa Büyüksöylemez, evlerin dış cephesine Atatürk resmi ve imzasının nasıl yapılmaya başladığını anlattı. Büyüksöylemez, “Çanakkale merkezinde oturan emekli bir öğretmen arkadaşımızın elinde böyle bir Atatürk şablonu varmış. Bir akşam köyde çay, kahve içtik. ‘Evlere Atatürk resmi yapabilir miyiz?’ diye sordu. Köy halkına danıştık. Köy halkının isteğiyle de uygulamaya başladık. Birçok evin dış cephesine Atatürk resmi ve imzası yapıldı. Talep doğrultusunda yapılmaya da devam ediyor. Atatürk’ü hepimiz seviyoruz, bütün Türkiye seviyor. Güzel bir uygulama oldu. Köy içinden geçenler durup, hatıra olsun diye ailesiyle beraber bu evlerin önünde fotoğraf çektiriyor” dedi.

Köyde çiftçilik yapan 72 yaşındaki Hilmi Ay, “Atatürk Çanakkale’de savaşı kazandı. Dedelerimiz buralarda şehit düştü. Bizim de ömrümüz burada geçti. Onun için biz Atatürk’ü çok severiz. Atatürk eğer ki, bu Çanakkale Savaşı’nı yapmasaydı, kazanmasaydı belki biz burada olmazdık. Ya da bizim isimlerimiz daha başka olurdu. Ama biz soyumuzun isimlerini taşıyoruz Atatürk sayesinde. Çok sevdikleri için kimi arkadaşlarımız, evlerinin duvarlarına Atatürk resmi yaptırmış. Ama benim evim biraz daha arka sokaklarda olduğu için ben rastlamadım yaptıkları zaman. Bana denk gelseydi ben de çizdirirdim. Atatürk resmi olan evlere gelip geçenler dikkatlice bakıyor” diye konuştu.

‘SÜREKLİ KALBİMİZDE’

Karacaören köyünde market işleten Yılmaz Büyüksöylemez ise, “Köy evlerinin dış cephelerinde her an Atatürk fotoğrafını görünce duygulanıyoruz tabii ki; duygulanmamak elde değil. O hiçbir zaman ölmedi. Sürekli kalbimizde. Unutulmaz” dedi.

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