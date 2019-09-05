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Atatürk tablosu icralık oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 10:28 | Son Güncelleme

İstanbul’da Atatürk’ün trenin penceresinden bakarken resmedilen tablosunun da aralarında yer aldığı 186 bin 500 TL değerindeki çeşitli resim ve tablolar icradan satışa çıkacak.Atatürk’ün trenin penceresinden bakarken resmedilen tablosunun da aralarında yer aldığı 186 bin 500 TL değerindeki 27 adet çeşitli resim ve tablo, 11 Eylül’de saat 10.30’da icradan açık arttırma usulü ile satılacak.

Atatürk tablosu icralık oldu

İstanbul’da Atatürk’ün trenin penceresinden bakarken resmedilen tablosunun da aralarında yer aldığı 186 bin 500 TL değerindeki çeşitli resim ve tablolar icradan satışa çıkacak.
Atatürk’ün trenin penceresinden bakarken resmedilen tablosunun da aralarında yer aldığı 186 bin 500 TL değerindeki 27 adet çeşitli resim ve tablo, 11 Eylül’de saat 10.30’da icradan açık arttırma usulü ile satılacak. İcraburada.com sitesinde yer alan şartnameye göre, en ucuzu bin TL olan tablolar arasında 88*102 cm boyutlarında Fransız Rokoko etkileri taşıyan eser 45 bin TL’lik değeri ile dikkat çekiyor. Aralarında Carl Georg Muller, Edith Aguiar- Thiel, Max Fruchtermann, Didem Ünlü, Ayhan İlter ve Karmen Berberyan gibi sanatçılara ait 27 adet eser bulunuyor. Atatürk’ün trenin penceresindeki pozu tablosu ise bin TL’ye satışa çıkacak.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan icra danışmanı Caner Çakı, “Sanat eserlerinin de icralık olup satılabileceğini görüyoruz. Sanat eserlerinin satışında da diğerlerinde olduğu gibi bilirkişi tarafından bir değer biçilir ve eser o değerin yarı fiyatına açık arttırma usulü ile satışa çıkar. Bu tür bir ihaleye katılımın yoğun olacağını düşünüyorum. Özellikle bu tarz tablo ve resimlerin meraklılarının olduğunu biliyoruz. Bu tarz bir açık arttırmada Atatürk’ün fotoğrafının da bulunması bu ihaleye katılımı daha da arttıracaktır” ifadelerini kullandı.

Atatürk tablosu icralık oldu

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