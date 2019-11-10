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Atatürk, Tunceli'de anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 13:01 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Tunceli'de düzenlenen törenle anıldı.

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Tunceli'de düzenlenen törenle anıldı.
Sabah saatlerinde Atatürk Anıtı önünde başlayan törene; Vali Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, 4'üncü Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Yılmaz Ustaoğlu, Belediye Başkan Vekili Ümit Kaya, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen ile çok sayıda asker, polis ve vatandaş katıldı. Çelenklerin anıta bırakılmasının ardından saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Kültür merkezinde devam eden törene katılan protokol, ön sıralardaki yerlerine oturmayıp vatandaşların arasına geçti. Atatürk'ün yaşamı ve başarılarının anlatıldığı konuşmaların yapıldığı törende video gösterileri sunuldu. Tören, öğrencilerin Atatürk'ün sevdiği türküleri okumasından sonra okullar arasında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

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