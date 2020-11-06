Atatürk'ü anma günü yaklaşıyor... İlkokul kısa, 2 kıtalık-4 kıtalık 10 Kasım şiirleri! Atatürk Haftası nedir? En güzel kısa 10 Kasım şiirleri!

Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 82. ölüm yıl dönümü olması nedeniyle bu yıl 10 Kasım Salı günü anma etkinlikleri düzenlenecek. 10 Kasım'da Atatürk'ü anmak isteyen ve şiir okumak isteyen ilkokul öğrencileri kısa 10 Kasım şiirleri, ilkokul 2 kıtalık - 4 kıtalık 10 Kasım şiirleri araştırmaya başladı. İşte Atatürk'ü anmak için birbirinden değerli şairlerin yazdığı en güzel 10 Kasım şiirleri...
Türkiye'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938 yılında saat 09:05'te aramızdan ayrıldı. Türkiye vatandaşlarını yasa boğan günün üstünden 82 yıl geçti. Atatürk'ün Türkiye vatandaşları dışında tüm dünyayı etkileyen kişiliği ve karakteri yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Her yıl 10 Kasım'da Türkiye Cumhuriyeti ulusal yas ilan ederek Atatürk'ü anmak için çeşitli etkinlikler yapmaktadır. Atatürk'e dair anıların, filmlerin ve çeşitli fotoğrafların sergilendiği ve anma paylaşımlarının yapıldı bugünde koronavirüs salgını nedeniyle nasıl anma töreni yapılacağı merakla bekleniyor. Milyonlarca öğrenci de Atatürk'ü anmak için en güzel kısa 10 Kasım şiirlerini araştırmaya başladı.
Türkiye'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım tarihinde aramızdan ayrılması nedeniyle Türkiye genelinde Atatürk'ün anıldığı, kendi sesinden radyo ve televizyonda konuşmalarının yayınlandığı, ilke ve devrimlerinin anlatıldığı ve Atatürk'le ilgili filmlerin gösterildiği; 10-16 Kasım tarihleri arasındaki süreye Atatürk Haftası denir. Atatürk Haftası'nda bayraklar yarıya inerken, 09:05'te yurt genelinde saygı duruşuna geçilir.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü olması nedeniyle 10 Kasım Salı günü anma gerçekleşecek. Bu yıl 10 Kasım Salı günü hafta içine geliyor. 10 Kasım'a özel şiirler okuyarak araştırma yapan öğrencilere en güzel 10 Kasım şiirlerini derledik. Atatürk'ü anmak için yazılmış kısa 10 Kasım şiirleri haberimizde. İşte ilkokul 2 kıtalık - 4 kıtalık 10 Kasım şiirleri..
Ulu rüzgâr esmedikçe
Yaşamak uyumak gibi,
Kişi ne zaman dinç;
Dalgalanırsa bayrak bayrak gibi.
Ne var şu dünyada ekmekten daha aziz?
Sürdüğün tarlalara sevginle serpildik.
Ekmek olmak için önce
Buğday olmak gibi.
Silinir sözcüklerden sen hatıra geldikçe
Cılız sözler: Uzanmak, yorulmak, durmak gibi.
Kuvvettir yaptıkların her yeni yetişene
Her ışık kaynak gibi.
En yakınlar zamanla yüzyıllarca uzak gibi,
Bir sen varsın kalacak, bir sen ölümsüz,
Daha da yakınsın, daha da sıcak
Bıraktığın toprak gibi.
Kaç Türk var şu dünyada, bir o kadar susuz,
Hepsinin gönlünde sen, bir pınar bulmak gibi,
Ancak senin havanda sağlıklar esenlikler:
Olmaya devlet cihanda Atatürk’ü duymak gibi.
BEHÇET NECATİGİL
Atatürk ölmedi,
Yüreğimde yaşıyor,
uygarlık savaşında
bayrağı o taşıyor,
her gücü o aşıyor.
Türklüğü güç veren devrimler senin,
yurduma çizdiğin aydın yol senin,
gençlik senin,
sen gençliğimsin,
ölmedin ölemezsin,
ölmedin ölemezsin.
Düşmana savaş açan,
Vatan için çarpışan,
Ölümü hiçe sayan,
Atatürk’ün gençleriyiz.
Destana destan katan,
Yurdumuzu kurtaran,
Modern bir ülke kuran,
Atatürk’ün gençleriyiz.
Onsuz O’nu yaşayan,
İzinden ayrılmayan,
10 Kasım hüznü duyan,
Atatürk’ün gençleriyiz.
Saat 9'u 5 geçe
Atam dolma bahçede
Gözlerini kapamış
Bütün dünya ağlamış
Doktor doktor kalksana
Lambaları yaksana
Atam elden gidiyor
Çaresine baksana
Uzun uzun kavaklar
Dökülüyor yapraklar
Ben Atama doymadım
Doysun kara topraklar
Bir bulut inmiş, beyaz,
Karlı dağlar başına.
Her 10 Kasım sabahı,
Bir ateş düşer, döşüme.
Nerdesin, ey Atam nerede?
Sensiz millet, öksüz burada.
Sanat, ilim, fen seninle.
Sevinen, gülen seninle.
Olmak isterdik inan,
Ebediyen seninle.
Dağların, ak başı kar mıdır?
Kuşlar, Atamdan haber, var mıdır?
Yarım bıraktığın işler,
Bugün, sanki seni bekler.
Zengin millet hayalin,
Acep, neden emekler?
Sen gelmiyorsan, bir haber gönder.
Kim içimizdeki, Atatürk gibi önder?
HÜSEYİN CELEP
Gözleri bir güneş gibi aydınlatırdı,
Umutsuzluğu kabul etmeyendi ATATÜRK
Sevginin kaynağı, Bağımsızlığın timsali
Geleceğimin aynası, ölmez ATATÜRK
Yoklukların ve çaresizliğin düşmanı
Kimsesizlerin can dostuydu ATATÜRK
Vatanının yılmaz savunucusu
Özgürlüğün mimarı, Ölmez ATATÜRK
Vatan toprağını altın bilen
Yabancıya yar etmeyen ATATÜRK
Ya İstiklal Ya Ölüm diye haykıran
Kurtuluşumun sembolü, ölmez ATATÜRK
Yıllar üst üste katlandıkça
Acımasız uzadıkça
Çelik mavisi gözlerinde
Her geçen gün
Işığını çoğalttıkça
Güzel vatanımızı
Kurtardığın anıldıkça
Seni yitirmedik ki
Dün olduğu gibi
Bugün de aramızdasın her an
Buna inan Ata’m
Yüzyıllar da geçse aradan
Sen her zaman anılan
Kutsal bir kahramansın.
Süleyman APAYDIN
Bir 10 Kasım sabahı daha geldi çattı,
Sirenler uzun uzun, yalnız senin için çaldı,
Tam 81 yıl olmuş senden ayrı kalalı,
Çok özledi seni cumhuriyet'in evlatları
Bıraktığın ilkelerin izindeyiz merak etme!
Kimse bozamaz birliğimizi hiçbir sebeple,
Hep yaşayacak bu vatan Ata'm senin izinde,
Söz veririz her 10 Kasım saat dokuzu beş geçe.
Birkan Soylu
Tükenir elbet gökte yıldız, denizde kum tükenir
Bu vatan bu topraklar cömert
Kutsal bir ateşim ki ben sönmez
İnanın Mustafa Kemal'ler tükenmez
Ben de etten kemiktendim elbet
Ben de bir gün geçecektim elbet
İki Mustafa Kemal var iyi bilin
Ben işte o ikincisi sonsuzlukta
Ruh gibi bir şey görünmez
İnanın Mustafa Kemal'ler tükenmez
Hep kardeşliğe bolluğa giden yolda
Bilimin yapıcılığın aydınlığında
Güzel düşünceler soyut fikirlerde ben
Evrensel yepyeni buluşlarda
Geriliği kovmuşum ben dönmez
İnanın Mustafa Kemal'ler tükenmez
Başın mı dertte beni hatırla
Duy beni en sıkıldığın an
Baştan sona herşeyiyle bu vatan
Sakın ağlamasın Kasım'larda Fatih'ler Kanunî'ler ölmez
İnanın Mustafa Kemal'ler tükenmez
Halim YAGCIOGLU
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