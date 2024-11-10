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  4. Atatürk'ü saygıyla anıyoruz: Devlet erkanı Anıtkabir'de

Atatürk'ü saygıyla anıyoruz: Devlet erkanı Anıtkabir'de

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
10.11.2024 09:16
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86'ncı yılında Anıtkabir'de düzenlenen devlet töreniyle anılıyor.

Atatürk'ü saygıyla anıyoruz: Devlet erkanı Anıtkabir'de

Anıtkabir'deki tören, saat 08.45'te devlet erkanının Aslanlı Yol'dan yürüyüşüyle başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kortejde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yüksek yargı organlarının başkanları, TSK komuta kademesi, siyasi parti temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı.

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AY YILDIZLI ÇELENK ATATÜRK'ÜN MOZOLESİNE BIRAKILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kırmızı beyaz karanfillerden oluşan ay yıldızlı çelengi, Atatürk'ün mozolesine bıraktı.

"KUTLU YOLCULUĞUMUZU EMİN ADIMLARLA SÜRDÜRÜYORUZ"

Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı; Aziz Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'ni güçlendirmek, istikrar içinde büyütmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla 85 milyon tek yürek olarak kutlu yolculuğumuzu emin adımlarla sürdürüyoruz. Huzurun, adaletin ve kalkınmanın egemen olduğu bir Türkiye inşa edene kadar durmadan, dinlenmeden yürüyeceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Anıtkabir
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