"Atatürk ülkeyi sadece gençlere emanet etmiştir"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu ülkeyi seçmenlere emanet etmemiştir, orduya emanet etmemiştir, milletvekillerine emanet etmemiştir. Bu ülkeyi sadece ve sadece bu ülkenin gençlerine emanet etmiştir. " dedi. Kılıçdaroğlu, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile Atakum Belediyesine ait bir sosyal tesiste gençlerle bir araya geldi. Burada bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, Samsun'un sıradan bir yer olmadığını, bağımsızlık mücadelesinin bu topraklarda başladığını, Samsun'da Milli Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımlarının atıldığını hatırlattı. Ataların önce bağımsızlık mücadelesi verdiklerini, "Hiç kimsenin önünde eğilmeyeceğiz", "Mandayı kabul etmiyoruz" dediklerini aktaran Kılıçdaroğlu, ikinci aşamada Cumhuriyet'in kurulduğuna işaret etti. Tarihsel süreçlerin unutmaması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti: "İkinci aşamada Cumhuriyeti kurdular. Yani sarayı değil, halkı önemsediler. 1921 yılında yazdıkları ilk Anayasa'nın birinci maddesinde 'egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' dediler. Üçüncü aşamada çok partili hayata geçtik. Yani demokrasiye ilk adımlarımızı attık. Dördüncü aşamanın içindeyiz. Güçlü bir demokrasi kurmak ve Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırmak. Dört aşamayı sakın unutmayın. Bağımsızlıktan yola çıktık güçlü bir demokrasiyle Cumhuriyeti taçlandıracağız."

"Eğer mazbata iptal edilmeseydi, demokrasiye olan bağlılığımız bu kadar ateşlenmezdi." diyen Kılıçdaroğlu, değerlendirmelerini şöyle sürdürdü: "Bir haksızlık yaptılar, milli iradeyi bir anlamda yok saydılar. Bir anlamda 16 milyon İstanbullu'ya 'Sen nasıl oy kullanırsan kullan biz nasılsa 7'li bir çete kurduk orada biz bunu iptal edeceğiz.' dediler ve iptal ettiler. Ama ben bu ülkenin insanlarının vicdanına sesleniyorum, ahlakına sesleniyorum, demokrasi anlayışına sesleniyorum, Cumhuriyeti sahiplenmeye sesleniyorum. Eğer bizim oylarımıza, milli iradeye darbe yapılmışsa, demokrasi bağlamında o darbeyi savuşturmak bizim elimizde. Ne zaman? 23 Haziran'da." - "Genç arkadaşlarınızı arayın milli iradeye sahip çıkmalarını isteyin" Gençlere çağrıda bulunan Kılıçdaroğlu, "Sizlerden isteğim, bütün gençlerden isteğim, bütün genç arkadaşlarınızı arayın ve cumhuriyete, demokrasiye sahip çıkmalarını, milli iradeye sahip çıkmalarını isteyin. Eğer egemenlik 1921'deki ilk anayasamızın birinci maddesinde olduğu gibi milletinse, bugünkü anayasamızda da aynı kural geçerliyse, biz bu kuralı büyüttüğümüz, yaşattığımız sürece demokrasiyi güçlü hale getireceğiz. Demokrasiyi güçlü hale getirmek sizin elinizde." diye konuştu.

- "Atatürk bu ülkeyi gençlere emanet etmiştir" Mustafa Kemal Atatürk'ün bu ülkeyi gençlere emanet ettiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Bir şeyi daha unutmayın. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu ülkeyi seçmenlere emanet etmemiştir, orduya emanet etmemiştir, milletvekillerine emanet etmemiştir. Bu ülkeyi sadece ve sadece bu ülkenin gençlerine emanet etmiştir. Bu ülkenin geçleri, demokrat gençleri, hangi görüşte olursa olsun belli konularda ortak payda oluşturması gerekiyor. Nedir bunlar? Cumhuriyettir, demokrasiye sahip çıkmaktır, yönetici kadrosunda olan kişinin harcadığı her kuruşun hesabını millete vermesidir, kul hakkı yememektir. Bir kul hakkı yenmiştir. O hakkı İstanbullular Ekrem İmamoğlu’na yeniden teslim edecektir." diye konuştu. - Ekrem İmamoğlu CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu da konuşmasında gençlere önemli görevler düştüğünü belirterek, "Gençlerin kabiliyetlerinden faydalanmak, o muazzam zihinleri ile bu ülkeye katkı sunmalarını sağlamak gerekiyor. Bu şehrin ve bütün Türkiye'nin güvencesi gençler olacaktır. Gençlere çok güveniyorum." dedi.