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Atatürk’ün 23 Nisan sözleri! En güzel, anlamlı, duygusal 23 Nisan sözleri mesajları!

23.04.2022 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

23 Nisan sözleri mesajları! Atatürk’ün 23 Nisan sözleri arama motorlarında sorgulanıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yurtta tüm coşkusuyla kutlanıyor. Bu anlamlı günde 23 Nisan ile ilgili sözler de öne çıkıyor. Sosyal medyada paylaşılabilecek sözlere haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte; en güzel, anlamlı, duygusal 23 Nisan sözleri! Atatürk’ün 23 Nisan sözleri…

Atatürk’ün 23 Nisan sözleri! En güzel, anlamlı, duygusal 23 Nisan sözleri mesajları!

23 Nisan sözleri mesajları! En güzel, anlamlı, duygusal 23 Nisan mesajları! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl da hem törenlerle hem de evlerde coşkuyla kutlanıyor. Dünya çocuklarına armağan olan bu bayramda sosyal medyada da birçok mesaj paylaşılıyor. En güzel, anlamlı, duygusal 23 Nisan sözleri ve mesajlarını haberimizden bulabilir, Atatürk’ün 23 Nisan sözlerini görüntüleyebilirsiniz.

ATATÜRK'ÜN 23 NİSAN SÖZLERİ!

"Küçük hanımlar, küçük beyler... Sizler hepiniz, geleceğin bir gülü, yıldızı, bir bahtının aydınlığısınız. Memleketi asıl aydınlığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız." Mustafa Kemal Atatürk"

23 Nisan, Türkiye milli tarihinin başlangıcı ve yeni bir dönüm noktasıdır. Bütün bir düşmanlık dünyasına karşı ayağa kalkan Türkiye halkının, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni meydana getirmek hususunda gösterdiği harikayı ifade eder." Mustafa Kemal Atatürk

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"Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz." Mustafa Kemal Atatürk

"Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır." Mustafa Kemal Atatürk

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"Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız." Mustafa Kemal Atatürk

Egemenlik ulusundur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden başka hiçbir makam, ulusun alınyazısında etkin olamaz.Mustafa Kemal Atatürk

23 NİSAN MESAJLARI

”Çocuk yurdun temelidir. Bu ülkenin geleceği çocuklarımızdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.”

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”23 Nisan, karanlıktan aydınlığa kavuştuğumuz gündür. Türk milletine kutlu olsun. Ulusal Egemenlik Bayramınız Kutlu Olsun…”

”Aziz milletimizin yokluklar ve güçlükler içerisinde istiklal mücadelesinde gösterdiği azim ve kararlılık, bugün daha çağdaş bir Türkiye için ortaya koyduğumuz çabanın da ilham kaynağıdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.”

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”23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dünya üzerinde benzeri bulunmayan bir anlayışla iki farklı ve önemli unsuru bir arada taşıyan milli bayramımızdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.”

”Çocuklar sizler, Türkiye' yi bugünkü seviyeye getiren nesillerin izinden gideceğinize, ülkenin huzuru, refahı ve gelişmesi için zorluklar karşısında yılmayacağınıza inancımız tamdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.”


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