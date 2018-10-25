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Atatürk'ün Eczanesi müze olarak açıldı

GALERİ HABERLERİ  | 25.10.2018 16:08 | Son Güncelleme

Ankara Eczacı Odasınca, Başkentte 1919'da Hüseyin Hüsnü Sarı tarafından kurulan ve geçen yıl kapanan Atatürk'ün Eczanesi olarak da bilinen tarihi İstanbul Eczanesi, müzeye dönüştürüldü. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de ilaçlarını aldığı tarihi eczanede bir asır boyunca ilaç üretiminde kullanılan teçhizat ve ecza dolapları, odanın Çankaya'daki binasında ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.

Ankara'da 1919'da Hüseyin Hüsnü Sarı tarafından kurulan, Atatürk'ün eczanesi olarak da bilinen İstanbul Eczanesi'ne ait malzemeler, Ankara Eczacı Odasında sergilenmeye başlandı.

Atatürk'ün ilaçlarının hazırlandığı eczane müzeye dönüştürüldü

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Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de ilaçlarını aldığı tarihi eczanede bir asır boyunca ilaç üretiminde kullanılan teçhizat ve ecza dolapları, odanın Çankaya'daki binasında ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.
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Ankara Eczacı Odası Başkanı Süleyman Güneş, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve o dönemin birçok siyasetçisinin de ilaçlarını temin ettiği İstanbul Eczanesi'nin geçen yıl çeşitli sebeplerden ötürü kapandığını söyledi.
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Bir asırlık ömrü bulunan eczaneyi müzeye dönüştürdüklerini dile getiren Güneş, "Atatürk'ün de hatırası bulunan bu eczanenin, eşya ve malzemeleriyle gelecek kuşaklara tarihi bilgi ve belge olarak aktarılmasını sağlayacağız" dedi.
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İstanbul Eczanesi'nin son sahibi eczacı Ömer Faruk Erdem, kurucu Hüseyin Hüsnü Sarı ile 1948'de tanıştığını belirterek, 1979'da tıp fakültesindeki baş eczacılık görevini bırakarak teklif üzerine eczanenin işletmeciliğini üstlendiğini söyledi.
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Eczanenin devamı için gayretle çalıştığını ifade eden Erdem, "Bazı mesleki sıkıntılardan dolayı 2017'nin son gününde eczanemi kapattım. Bazı antika eşyaları müzayede de değerlendirdim. Geri kalan değerli eşyaları Ankara Eczacı Odasına bağışladım. Eczanemin 100'üncü yılını burada kutlamak istiyorum" diye konuştu.
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TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı, AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, Gazi Mustafa Kemal'in ilaçlarını aldığı eczaneyi yaşatan Ankara Eczacı Odasına teşekkür etti.
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Programa, Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, MHP Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay, CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan ve CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın katıldı.
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mustafa kemal atatürk tarihi İstanbul Eczanesi Çankaya

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