Atatürk'ün fotoğrafını yakıp sosyal medyada paylaştılar! Kayseri Valiliği'nden açıklama

Kayseri'nin İncesu ilçesinde lise öğrencileri A.K., A.N. ve H.E., Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını yaktı. Öğrencilerden A.K.'nin fotoğrafı ateşe verdiği, diğer arkadaşlarının ise yanında bulunduğu öğrenildi. Yaşanan olay sosyal medyada da paylaşıldı. Olayın ardından 3 öğrenci, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

KAYSERİ VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Kayseri Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Kayseri’de, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafının yakılması olayına ilişkin sosyal medya platformlarında bir videonun dolaşıma girdiği tespit edilmiştir. Bahse konu olaya karışan kişiler tespit edilerek gözaltına alınmış olup, adli ve idari süreç başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA





