HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Atatürk'ün fotoğrafını yakıp sosyal medyada paylaştılar! Kayseri Valiliği'nden açıklama

Atatürk'ün fotoğrafını yakıp sosyal medyada paylaştılar! Kayseri Valiliği'nden açıklama

27.10.2023 10:03 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de lise öğrencisi 3 genç, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını yakıp sosyal medyada paylaştı. Olayın ortaya çıkmasıyla birlikte 3 genç, jandarma tarafından gözaltına alındı. Kayseri Valiliği'nden de konuyla ilgili açıklama geldi.

Kayseri'nin İncesu ilçesinde lise öğrencileri A.K., A.N. ve H.E., Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını yaktı. Öğrencilerden A.K.'nin fotoğrafı ateşe verdiği, diğer arkadaşlarının ise yanında bulunduğu öğrenildi. Yaşanan olay sosyal medyada da paylaşıldı. Olayın ardından 3 öğrenci, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

KAYSERİ VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Kayseri Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Kayseri’de, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafının yakılması olayına ilişkin sosyal medya platformlarında bir videonun dolaşıma girdiği tespit edilmiştir. Bahse konu olaya karışan kişiler tespit edilerek gözaltına alınmış olup, adli ve idari süreç başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gazze'deki en uzun gün: "Bir milyon çocuk 'tarifsiz bir dehşet gecesi' yaşayacak"Gazze'deki en uzun gün: "Bir milyon çocuk 'tarifsiz bir dehşet gecesi' yaşayacak"
Halı sahada kalp krizi geçirdi!Halı sahada kalp krizi geçirdi!
18 yaşındaki gencin vahşi cinayetindeki sır perdesi aralandı! 18 yaşındaki gencin vahşi cinayetindeki sır perdesi aralandı!
Anahtar Kelimeler:
Kayseri atatürk

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Asırlık tanık 10 kadın! Atatürk'ü ve Cumhuriyet'i anlattılar

Asırlık tanık 10 kadın! Atatürk'ü ve Cumhuriyet'i anlattılar

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Anormal sesler duyuyordu! Kulağından öyle bir şey çıktı ki...

Anormal sesler duyuyordu! Kulağından öyle bir şey çıktı ki...

Her satırı korkunç! Tecavüz edip uçurumdan aşağıya attı

Her satırı korkunç! Tecavüz edip uçurumdan aşağıya attı

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.