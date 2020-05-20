HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi Türk işaret diline çevrildi

Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi Türk işaret diline çevrildi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2020 09:17 | Son Güncelleme

Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni, Türk işaret diline çevirdi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İlk kez Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi tam metninin Türk işaret dili çevirisi Ankara Üniversitesi TÖMER'in işitme engelli hocalarınca yapıldı. Başarılı çalışmaya katkı verenlere ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Prof. Dr. İbiş'in linkini paylaştığı videoda, Ankara Üniversitesi TÖMER İşaret Dili Programları Koordinatörlüğü görevlilerinin Gençliğe Hitabe'yi Türk işaret diline çevirerek anlattığı görülüyor.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlüler karantinayı bakın nerede geçiriyor! Ünlüler karantinayı bakın nerede geçiriyor!
Yasağı umursamadılar! Mersin'de 'pes' dedirten manzaraYasağı umursamadılar! Mersin'de 'pes' dedirten manzara
Bademcik iltihabı savunmayı bozuyorBademcik iltihabı savunmayı bozuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bayramda sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu

Bayramda sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu

Yunanistan'ın "19 Mayıs 1919" açıklamalarına çok sert tepki

Yunanistan'ın "19 Mayıs 1919" açıklamalarına çok sert tepki

8 yıl sonra Esad'la yaptığı o görüşmenin detaylarını anlattı

8 yıl sonra Esad'la yaptığı o görüşmenin detaylarını anlattı

Polis ekiplerinin sabrını sınadı! Pişkinliğin böylesi

Polis ekiplerinin sabrını sınadı! Pişkinliğin böylesi

800'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi

800'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi

Acun paylaştı: Bana posta koyan ilk yarışmacı

Acun paylaştı: Bana posta koyan ilk yarışmacı

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Bu kalenin dünyada eşi benzeri yok!

Bu kalenin dünyada eşi benzeri yok!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

15 yıldır mağarada yaşıyor!

15 yıldır mağarada yaşıyor!

12 ülke peşinde! Değeri 300 bin TL

12 ülke peşinde! Değeri 300 bin TL

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Besicileri dolandırıp, 7 milyon liralık vurgun yaptı

Besicileri dolandırıp, 7 milyon liralık vurgun yaptı

Kızkalesi Plajı'nda 'pes' dedirten manzara! Sokağa çıkma yasağında denize girdiler

Yasağı umursamadılar! Mersin'de 'pes' dedirten manzara

Sokağa çıkma kısıtlamasında şoke eden anlar! Pompalı tüfeklerle kavga ettiler

Sokağa çıkma kısıtlamasında şoke eden anlar!

Cumhuriyetin tanığı matbaa! 119 yıldır ayakta

Cumhuriyetin tanığı matbaa! 119 yıldır ayakta

Nesli tehlike altında! Dev vatoz Gökçeada'da görüntülendi

Halk ona 'şeytan mantası' diyor! Böyle görüntülendi

Sosyal temassız ‘mavi tatil’ koronavirüs korkusunu unutturuyor

Sosyal temassız ‘mavi tatil’e yoğun talep

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.