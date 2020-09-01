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Atatürk’ün gölgesinde ayran içtiği 400 yıllık ağaç koruma altında

YAŞAM HABERLERİ  | 01.09.2020 15:50 | Son Güncelleme

Bolu’da bir otelin yerleşkesi içinde bulunan ve Atatürk’ün de zaman zaman gölgesinde ayran içtiği 400 yıllık meşe ağacı anıt ağaç olarak tescillendi.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerine sahip olan çevresi ormanlarla kaplı Bolu’da, yetkililer tarafından 2013 yılında yapılan incelemelerde 8 adet anıt ağaç olduğu belirlendi. Yapılan çalışmanın ardından ağaçlardan birisinin Bolu Dağı mevkiinde bulunan bir otelin yerleşkesindeki meşe ağacı olduğu anlaşıldı. Ağaç üzerinde yapılan yaş hesaplamasında, kökleri metrelerce uzaklara ulaşan meşenin 400 yıllık olduğu belirlendi. Anıt ağaç olarak tescillenen meşe ağacı otel tarafından koruma altına alındı.

YAŞI HESAPLANDI, BELGESİ HAZIRLANIYOR

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Konuyla ilgili açıklama yapan Otel Müdürü Selahattin Yılmaz, “400 yıllık meşe ağacımız 2013 yılında tescil edildi. Bakanlığa vermiş olduğumuz dilekçeden sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından özel bir incelemeden geçti. İncelemenin ardından anıt ağaç olduğuna karar verildi. Yaşı hesaplandı. Şu an belgesi hazırlanıyor. Belgesi bize iletildikten sonra ağacın önüne insanların daha rahat görebileceği ve eskiyi hatırlayabilecekleri özel bir plaka asacağız” dedi.

'ATATÜRK DE BURADA VAKİT GEÇİRİYORDU'

400 yıllık anıt meşe ağacının tarihi değerinin olduğunu söyleyen Yılmaz, “Tarihi açıdan en önemli noktası Atatürk’ün burada vakit geçirdiği zamanlarla alakalı. İstanbul-Ankara arasında gidip gelirken devamlı uğradığı, bu asırlık meşenin altında ayran içtiği ve burada bulunan at çiftliğindeki atıyla vakit geçirdiği bir alandı burası. Bunun altında oturup vakit geçirmeyi de çok severdi. Ziyaretçilerimize bunlardan bahsediyoruz. Atatürk’ün burada çekilmiş fotoğrafları var. Onları gösteriyoruz. Onlar da burada nasıl bir mazinin yaşandığını anlıyorlar. Kendileri de burada vakit geçirmek istiyorlar. Bize de güzel geri dönüşleri oluyor” şeklinde konuştu.

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