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Atatürk'ün nefes aldığı "iki an"dan bahseden İlker Başbuğ: "Ders çıkarmak istiyorsak bu iki konuya odaklanmamız çok önemli"

10.11.2022 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ölümünden 84 yıl sonra dahi Gazi Mustafa Kemal Atatürk giderek büyüyen bir saygıyla anılmaya devam ediyor. 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, katıldığı canlı yayında üç kimliğinden bahsettiği Atatürk'ün hayatından kesitler aktarırken Atatürk'ün bir mucize gerçekleştirdiğine değinerek "Türk devrimi, onu eşsiz, emsalsiz bir devlet adamı olarak karşımıza çıkartıyor" dedi. Atatürk'ün Çanakkale'de zor günler geçirdiğini söyleyen Başbuğ, Atatürk'ün bu süreçte nefes aldığı 'iki an'ı anlattı.

Atatürk'ün nefes aldığı "iki an"dan bahseden İlker Başbuğ: "Ders çıkarmak istiyorsak bu iki konuya odaklanmamız çok önemli"

Her 10 Kasım'da olduğu gibi Türkiye bugün de Ata'sını saygıyla andı. Bağımsız Türkiye için mücadele veren Atatürk'ün hayatıyla ilgili az bilinenlere 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ canlı yayında anlattıklarıyla değindi. Başbuğ, Atatürk'ün zor bir hayat geçirdiğinden bahsederken "Atatürk'ten ders çıkartmak istiyorsak devlet adamlığına ve hümanist dünya görüşüne sahip bir insan olduğuna odaklanmamız lazım" diye konuştu.

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"HARP TARİHİNE İSMİNİ ALTIN HARFLERLE YAZDIRAN EŞSİZ BİR KOMUTAN"

İsmail Küçükkaya'nın Halk TV'de sunduğu Yeni Bir Sabah programına konuk olan İlker Başbuğ, canlı yayında şunları anlattı:

"Mustafa Kemal Atatürk dediğiniz zaman aklınıza ilk önce asker, komutan kimliği gelecek; kaçınılmaz. Öyle bir komutan ki kazandığı askeri zaferlerle harp tarihine ismini altın harflerle yazdıran eşsiz bir komutan, hiç tartışmasız.

"ATATÜRK MUCİZE GERÇEKLEŞTİRMİŞTİ"

"Mustafa Kemal Atatürk dediğiniz zaman aklınıza gelen ikinci kimliği ben şöyle özetliyorum kısaca: Mustafa Kemal Atatürk bir mucize gerçekleştirmişti, bu mucizenin ismiyse 'Türk devrimi'dir. Gerçekleştirdiği bu mucize, Türk devrimi, onu eşsiz, emsalsiz bir devlet adamı olarak karşımıza çıkartıyor.

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"BU İKİ KONUYA ODAKLANMAK ÇOK ÖNEMLİ"

"Üçüncü bir kimlik ise, Atatürk'ün kendi ifadesiyle "et ve kemikten oluşan fani Mustafa Kemal." Yani insan. Duyguları, düşünceleri, üzüldüğü, neşelendiği anlar var; zor geçen bir hayat. Bugün için Mustafa Kemal Atatürk'ten dersler çıkartmak istiyorsak bence onun devlet adamlığına odaklanmamız lazım. Özellikle en az bilinen, onun bir insan olduğu, hümanist dünya görüşüne sahip olduğu; bu iki konuya odaklanmak çok önemli diye düşünüyorum.

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"SAVAŞIN SON GÜNLERİNDE MUSTAFA KEMAL BİRAZ ÜZÜNTÜLÜ, SIKINTILI"

"Çanakkale'de 19. Tümen Komutanı olarak göreve başlıyor. En son Anafartalar Grup Komutanlığı'na gidecek. Çanakkale Mustafa Kemal Atatürk için çok önemli. Askeri boyutu, uluslararası boyuta çıkışı Çanakkale'yle oluyor. Tarihin yarattığı çok güzel bir olay Çanakkale'de görev alıp aslında dünya tarihini değiştirmesi. Mustafa Kemal, Çanakkale'de zor, sıkıntılı günler geçirmiştir. Çanakkale Muharabeleri sırasında nefes aldığı anlardan biri Madam Corinne ile mektuplaşma, ikincisi kitap okuma. Çanakkale Savaşı'nın son günlerine geldiğimiz zaman Mustafa Kemal biraz üzüntülü, sıkıntılı aslında. Terfi bekliyor fakat bu olmuyor."

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Mustafa Kemal Atatürk

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