Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 101. yılı: 19 Mayıs mesajları ve sözleri

Yarın Türkiye Cumhuriyeti tarihi için çok önemli bir gün. Yarın 101. yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün işgal kuvvetlerinden kurtuluş mücadelesini başlatmak için Samsun’a çıkışını hatırlayacağız. Bu olayın Cumhuriyetimizin için önemini anlamlı 19 mesajları vasıtasıyla çevremizle paylaşacağız.
Kurtuluş savaşının Türk milleti için başladığı nokta olan 19 Mayıs Türkiye ve Kıbrıs'ta çeşitili etkinlikler ile kutlanacak. 19 Mayıs sevincini sevdikleriyle kutlayacaklar en güzel 19 mesajlarını aramaya başladı.
Milletin bağrında temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri ona bırakacağım, gözüm arkada kalmayacak. Zafer "Zafer benimdir" diyebilenlerindir. Mustafa Kemal Atatürk
Milli hedefler, milli irade yalnız bir kişinin düşünmesinden değil, bütün milletin arzularının, emellerinin birleşmesinden ibarettir. Mustafa Kemal Atatürk
Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Mustafa Kemal Atatürk
Gençler, cesaretimizi kuvvetlendiren ve devam ettiren sizsiniz. Siz almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık meziyetinin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli örneği olacaksınız.
Türk Milleti’nin büyük önderi Atatürk’ün Türk gençliğine armağan ettiği bu anlamlı bayramda milletimize sağlık, huzur, güven, başarı ve mutluluklar diliyorum.
Türkiye’de genç olmakla, dünyanın herhangi bir ülkesinde genç olmak aynı şey değildir. Bu ülkenin gencecik bir kumandan ve ilim irfan ehli gencecik bir ordu tarafından kurulduğunu asla unutmuyoruz. 19 Mayıs Bayramımız Kutlu Olsun
Bütün ümidim gençliktedir. Her kafanın anlamaktan aciz olduğu yüksek bir varlıktır gençlik.
Türk çocuğu, çok zekisin, bu belli; fakat, zekanı unut, daima çalışkan ol. Milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz.
Milli hedefler, milli irade yalnız bir kişinin düşünmesinden değil, bütün milletin arzularının, emellerinin birleşmesinden ibarettir. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.
Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. ( K. Atatürk ) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.
19 Mayıs, Türk Milleti'nin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ataşenin yakıldığı ve aydınlık bir geleceğe olan inancın kuvvetlendiği günün adıdır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.
Her şeye rağmen muhakkak bir ışığa doğru yürümekteyiz. Bende bu imanı yaşatan kuvvet, yalnız aziz memleket ve milletimin hakkındaki sonsuz sevgim değil, bugünün karanlıkları, ahlâksızlıkları, şarlatanlıkları içinde sırf vatan ve hakikat aşkıyla ışık serpmeye ve aramaya çalışan bir gençlik görmemdir. ( K. Atatürk ) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.
Zaferin büyüklüğü, savaşın çetinliği ile ölçülür. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.