Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 101. yılı: 19 Mayıs mesajları ve sözleri

Yarın Türkiye Cumhuriyeti tarihi için çok önemli bir gün. Yarın 101. yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün işgal kuvvetlerinden kurtuluş mücadelesini başlatmak için Samsun’a çıkışını hatırlayacağız. Bu olayın Cumhuriyetimizin için önemini anlamlı 19 mesajları vasıtasıyla çevremizle paylaşacağız.

ANLAMLI 19 MAYIS MESAJLARI

Kurtuluş savaşının Türk milleti için başladığı nokta olan 19 Mayıs Türkiye ve Kıbrıs'ta çeşitili etkinlikler ile kutlanacak. 19 Mayıs sevincini sevdikleriyle kutlayacaklar en güzel 19 mesajlarını aramaya başladı.

Milletin bağrında temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri ona bırakacağım, gözüm arkada kalmayacak. Zafer "Zafer benimdir" diyebilenlerindir. Mustafa Kemal Atatürk

Milli hedefler, milli irade yalnız bir kişinin düşünmesinden değil, bütün milletin arzularının, emellerinin birleşmesinden ibarettir. Mustafa Kemal Atatürk

Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Mustafa Kemal Atatürk

Gençler, cesaretimizi kuvvetlendiren ve devam ettiren sizsiniz. Siz almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık meziyetinin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli örneği olacaksınız.