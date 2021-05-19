Atatürk'ün Samsun'a tarihi yolculuğu! Bandırma Vapuru'nun kaptanının torunu anlattı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Bandırma Vapuru'nun kaptanı İsmail Hakkı Durusu'nun torunu Nejat Ulugöl'ü evinde ziyaret ederek bir süre sohbet etti, Ulugöl'den dedesi İsmail Hakkı Durusu'nun anılarını dinledi.

TARİHİ YOLCULUK BÖYLE BAŞLADI

Ziyarette dedesi ile anılarını anlatan Ulugöl, "7 yaşındayken dedeme Atatürk'ü nasıl götürdün diye sorardım. 'Evladım bir kaptan ne yapar, yolcusunu alır, gideceği yere salimen bırakır. Ben de bunu yaptım.' derdi. Dedem Karadeniz kaptanıydı. Tecrübesiz değil yıllanmış bir kaptandı. Atatürk, kimseye müracat etmeden, aramadan dedeme 'Harbiye'deki büroma gelir misin' demiş ve dedem Harbiye'ye gitmiş. Hiç teklif dahi etmeden 'Hazırlan Samsun'a gidiyoruz.' demiş. O tarihi yolculuk bu şekilde başlamış. Hayatta en çok iftihar ettiğim kişi dedemdir. Dedem kendisini övmekten hoşlanmayan gerçek bir vatan kahramanıydı" ifadelerini kullandı.

Gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayan Ulugöl, "Bunun yıllarca sürmesi benim en büyük arzum. Bugün, son yıllardaki en mutlu günümü yaşattınız" diyerek ziyaretinden dolayı Vali Yerlikaya'ya teşekkür etti.