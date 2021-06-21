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  4. Atatürk'ün silüeti görülmeye başlandı! 'Doğal mucize'yi görmek isteyenler akın etti

Atatürk'ün silüeti görülmeye başlandı! 'Doğal mucize'yi görmek isteyenler akın etti

21.06.2021 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan'ın Damal ilçesinde, 'doğal mucize' olarak nitelendirilen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün silüeti, Karadağ sırtlarında görülmeye başlandı. Atatürk'ün silüetini izleyenler, 'doğal mucize'yi görmeye geldiklerini söyledi.

Her yıl 15 Haziran-15 Temmuz'da 17.55-18.10 saatlerinde ortaya çıkan Atatürk silüeti, Ata Mahallesi'nden izlenebiliyor. Havanın dün güneşli olmasıyla Atatürk silüeti, Karadağ sırtlarında belirdi. 'Doğal mucize' olarak nitelendirilen görüntüyü görmek isteyenler ise bölgeye akın etti.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER

Ardahan Devlet Hastanesi'nde görevli bir grup uzman doktor ve sağlık çalışanı da Atatürk’ün silüetini izlemek için Ata Mahallesi'ne geldi. Hatıra fotoğrafı çektiren doktorlar, çok mutlu olduklarını söyledi. Aileler de Atatürk silüetini görmeye çocuklarıyla geldiklerini dile getirdi.

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SİLÜET NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Atatürk silüeti, ilk olarak 1954'te Yukarı Gündeş köyünde çobanlık yapan Adıgüzel Kırmızıgül tarafından fark edildi. Silüetin 1975 yılında gazeteci Erdoğan Kumru tarafından çekilen fotoğrafları Genelkurmay Başkanlığı'na gönderildi. 1995'ten beri her yıl temmuz ayında 'Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri' düzenlenmeye başlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Ardahan Mustafa Kemal Atatürk

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