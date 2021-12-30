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Atatürk'ün talimatıyla yapılmıştı, Türkiye'nin ilklerinden! 27 yıl sonra Çubuk-1 barajı su tuttu

30.12.2021 22:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atatürk'ün talimatı ile 1936 yılında inşa edilen ve Türkiye'nin ilk betonarme barajı olan Çubuk-1 barajıyla ilgili 27 yıl sonra önemli bir gelişme yaşandı. Yeniden su tutmaya başlayan barajla ilgili bu önemli gelişmeyi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Atatürk'ün talimatıyla yapılmıştı, Türkiye'nin ilklerinden! 27 yıl sonra Çubuk-1 barajı su tuttu

Ankara'nın Altındağ ilçesi sınırında Çubuk Çayı üzerine kurulu Çubuk- 1 Barajı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin geçen yıl başlattığı ihya çalışmaları sonucu 27 yıl aradan sonra su tutmaya başladı. Çalışmalar kapsamında barajdaki dip çamuru temizlenerek su alma yapısı aktif hale getirildi.

TÜRKİYE'NİN İLKLERİNDEN

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatı ile inşa edilen ve Türkiye'nin ilk betonarme barajı olan Çubuk- 1'den elde edilen su, tarımsal sulama ve yeşil alan sulamalarında kullanılacak. Çubuk Çayı’nın kirlenmesi ve baraj çanağının alüvyonla dolması nedeniyle 1994 yılında Çubuk- 1 Barajı'nda su birikimi durdurulmuştu.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çubuk- 1 ile ilgili haberi Twitter hesabından şu sözlerle duyurdu:

"Cumhuriyet nesli ne yapar? Ata'sının mirasına sahip çıkar. Mutluyuz, Çubuk- 1 Barajı, 27 senenin ardından yaptığımız çalışmalarla su tutmaya başladı."

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"DAHA SAĞLIKLI, DAHA DÜZGÜN VE KOKUAN ARINDIRILMIŞ SUYLA BULUŞTURACAĞIZ"

ANFA Genel Müdür Yardımcısı Özgür Alçı, yapılan çalışmalara ilişkin bildi verdi. Yaklaşık 7 milyon metreküp su tutumu hedeflediklerini aktaran Alçı, "Dolusavak ve dipsavak arasındaki belirli kotlarda bypass boru bağlantısıyla Çubuk- 1 Rekreasyon Alanı’ndaki kanala dinlenmiş, çökelmiş temiz suyu vererek hemşehrilerimizi daha sağlıklı, görsel olarak da daha düzgün ve kokudan arındırılmış bir suyla buluşturacağız" açıklamasında bulundu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ankara Mustafa Kemal Atatürk
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