Atatürk'ün yemek isteyip de yiyemediği son yemek!

Dolmabahçe’de hasta yatağından uyanan Mustafa Kemal, "Neden bana enginar yedirmiyorsunuz hala?” diye sorar. Hatay’dan gelmek üzere olduğunu söylerler. 10 Kasım’da saat 9’u 5 geçe Ata gözlerini yumar. Enginar gelir... Ata enginarı yiyemeden hayata veda etmiştir. Bazı kaynaklar Atatürk’ün enginarı daha önce hiç yemediğini iddia ediyor. Bu pek inandırıcı değil. Enginar, Ege ve Akdeniz mutfağının yaygın bir yiyeceği olmanın dışında Avrupa’da da bilinen ve yenilen bir sebzedir.

Mustafa Kemal iki yaşındayken 1883 yılında basılmış Ayşe Fehriye Hanım’ın 'Ev Kadını' adlı popüler yemek kitabında enginarlı 11 tarif var. (Enginarlı yumurta, enginar bastısı, soğanlı enginar, zeytinyağlı enginar, etli enginar dolması, enginar piyazı, enginarlı börek içi, enginarlı pilav, baklalı enginar turşusu, enginar salamura ve enginar konservesi) Atatürk’ün enginarı bilmemesi mümkün görünmüyor. Bırakın enginarı, Avrupa’da kuşkonmaz yiyip tadını sevince tohumlarını getirtip Yalova’daki devlet çiftliğinde yetiştirmiştir. Haşlanmış kuşkonmaz sevdiği yemekler arasındadır.