HABER

Atatürk'ün yemek isteyip de yiyemediği son yemek!

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 09:04 | Son Güncelleme

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hastalığı çok ilerlemiştir, doktorlar enginar yemesinin iyi olacağını söylerler. Fakat sonbahar enginarın mevsimi değildir. Hatay’da taze enginar bulunabileceğini öğrenirler, hemen sipariş verirler. Ancak...

Atatürk'ün yemek isteyip de yiyemediği son yemek!

Dolmabahçe’de hasta yatağından uyanan Mustafa Kemal, "Neden bana enginar yedirmiyorsunuz hala?” diye sorar. Hatay’dan gelmek üzere olduğunu söylerler. 10 Kasım’da saat 9’u 5 geçe Ata gözlerini yumar. Enginar gelir... Ata enginarı yiyemeden hayata veda etmiştir. Bazı kaynaklar Atatürk’ün enginarı daha önce hiç yemediğini iddia ediyor. Bu pek inandırıcı değil. Enginar, Ege ve Akdeniz mutfağının yaygın bir yiyeceği olmanın dışında Avrupa’da da bilinen ve yenilen bir sebzedir.

Mustafa Kemal iki yaşındayken 1883 yılında basılmış Ayşe Fehriye Hanım’ın 'Ev Kadını' adlı popüler yemek kitabında enginarlı 11 tarif var. (Enginarlı yumurta, enginar bastısı, soğanlı enginar, zeytinyağlı enginar, etli enginar dolması, enginar piyazı, enginarlı börek içi, enginarlı pilav, baklalı enginar turşusu, enginar salamura ve enginar konservesi) Atatürk’ün enginarı bilmemesi mümkün görünmüyor. Bırakın enginarı, Avrupa’da kuşkonmaz yiyip tadını sevince tohumlarını getirtip Yalova’daki devlet çiftliğinde yetiştirmiştir. Haşlanmış kuşkonmaz sevdiği yemekler arasındadır.

ATATÜRK'ÜN EN SEVDİĞİ YEMEK NEYDİ?

“Ata’nın en sevdiği yemek nedir?” diye sorarsanız; yağlı fasulye yani kuru fasulyedir. Öğrencilik yıllarında alıştığı ve vazgeçemediği yemektir. Öyle ki aşçılar her zaman kaynayan bir tencere kuru fasulye bulundururlardı. Çünkü günün herhangi bir saatinde yağlı fasulye ve pilav isteyebilirdi. Gece geç saatte ve sabahları da iki yumurtalı peynirli omlet yerdi. Etli taze bamya sevdiği yemeklerdendi.

Karnıyarığı pilavla karıştırarak yerdi. Selanik usulü ıspanaklı börek annesinin damakta kalan hatırasıdır. Masasında her zaman bulunan meze favadır. Leblebiyi sevdiği herkesçe bilinir. Bazen mutfak çalışanlarını ziyarete gider, onlarla konuşur, cebinden çıkardığı leblebileri etrafını sarmış görevlilerin avuçlarına bırakırdı. Yalnız yemekten hoşlanmayan Mustafa Kemal sofrasının hep kalabalık olmasını istemiştir. Genellikle az yer ve sofradan tok kalkmazdı. Müzik olsun isterdi ve zaman zaman saz heyetlerine kendi de eşlik ederdi.

PARTNERTüm Türkiye’nin beklediği gün geldi! Alışveriş için bu tarihleri kaçırmayın!Tüm Türkiye’nin beklediği gün geldi! Alışveriş için bu tarihleri kaçırmayın!
Devlet erkanı Anıtkabir'de! İşte Erdoğan'ın mesajıDevlet erkanı Anıtkabir'de! İşte Erdoğan'ın mesajı
'Filmlerde böyle sahne olmaz' diyerek hırsızlığı anlattı! Bakan Soylu'ya çağrı...'Filmlerde böyle sahne olmaz' diyerek hırsızlığı anlattı! Bakan Soylu'ya çağrı...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mustafa kemal atatürk 10 Kasım Dolmabahçe

En Çok Okunan Haberler

Cinsel ilişki anını paylaştı, kıyamet koptu!

Cinsel ilişki anını paylaştı, kıyamet koptu!

Büyük ikramiyeyi 14 kez tutturan matematikçinin 'loto kazanma formülü'

Büyük ikramiyeyi 14 kez tutturan matematikçinin 'loto kazanma formülü'

Ünlü futbolcu kafası ve cinsel organı kesilerek öldürülmüştü! Cinayette yeni detaylar ortaya çıktı

Ünlü futbolcu kafası ve cinsel organı kesilerek öldürülmüştü! Cinayette yeni detaylar ortaya çıktı

Ünlü oyuncular Söz dizisine transfer oldu! Söz'de 'Konsey' üyeleri kimler?

Ünlü oyuncular Söz dizisine transfer oldu! Söz'de 'Konsey' üyeleri kimler?

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin akıbeti belli olmaya başladı

Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin akıbeti belli olmaya başladı

İlginizi Çekebilir

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ziyareti sırasında dikkat çeken an!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ziyareti sırasında dikkat çeken an!

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

E-Devlet'ten 2 yeni hizmet! Herkesi ilgilendiriyor

E-Devlet'ten 2 yeni hizmet! Herkesi ilgilendiriyor

Tanıtım filminde Fethullah Gülen benzerliği başlarını yaktı

Tanıtım filminde Fethullah Gülen benzerliği başlarını yaktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Devlet erkanı Anıtkabir'de! İşte Erdoğan'ın mesajı

Devlet erkanı Anıtkabir'de! İşte Erdoğan'ın mesajı

'Filmlerde böyle sahne olmaz' diyerek hırsızlığı anlattı! Bakan Soylu'ya çağrı...

'Filmlerde böyle sahne olmaz' diyerek hırsızlığı anlattı! Bakan Soylu'ya çağrı...

Adana'da esrarengiz olay! Kıl payı kurtuldu

Adana'da esrarengiz olay! Kıl payı kurtuldu

TSK'dan 10 Kasım klibi: Daima kalbimizdesin

TSK'dan 10 Kasım klibi: Daima kalbimizdesin

AK Parti'li belediye başkanının oğlu hayatını kaybetti

AK Parti'li belediye başkanının oğlu hayatını kaybetti

Günlük burç yorumları: 10 Kasım Cumartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 10 Kasım Cumartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.