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  4. Atatürk Üniversitesi, 13 il ve 6 ülkeye sağlık hizmeti sunuyor

Atatürk Üniversitesi, 13 il ve 6 ülkeye sağlık hizmeti sunuyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 08.01.2020 14:09 | Son Güncelleme

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı: - "1500 yataklı araştırma hastanemizde yılda ortalama 1 milyon 200 bin hasta tedavi ediliyor ve yaklaşık 55 bin ameliyat gerçekleştiriliyor"

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinin, Erzurum'un yanı sıra 12 il ve civardaki 6 komşu ülkeden gelen yılda ortalama 1 milyon 200 bin hastaya sağlık hizmeti sunduğu bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, tıp fakültesi temel tıp bilimleri bölümünü ziyaretinde yaptığı konuşmada, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinin Türkiye'nin en büyük üniversite hastanelerinden biri olduğunu belirtti.

Çomaklı, "Üniversite hastanemizin, Türkiye'nin yüksek öğretiminde ve 2003 yılından itibaren uygulanan 'Sağlıkta Dönüşüm Programı' çerçevesinde öncü konumu, gurur vericidir." ifadesini kullandı.

Farklı fakültelerden birçok akademisyenin yürüttüğü çalışmayla parkinson, alzheimer ve depresyon gibi sağlık problemlerine yönelik uluslararası patentli ilk milli ilacın geliştirildiğini anımsatan Çomaklı, üniversitesinin topluma katkı sağlaması yönünden çok çalışan ve üreten kurum olması gerektiğini vurguladı.

Üniversitenin Erzurum'un yanı sıra 12 il ile 6 komşu ülkeye de hizmet verdiğine dikkati çeken Çomaklı, şunları kaydetti:

"1500 yataklı araştırma hastanemizde yılda ortalama 1 milyon 200 bin hasta tedavi ediliyor ve yaklaşık 55 bin ameliyat gerçekleştiriliyor. Uzman kadromuz ve kaliteli hizmet sayesinde bu sayı gün geçtikçe artıyor. Diğer taraftan araştırma ve uygulama merkezi niteliğindeki hastanemizde tıp fakültesi ve uzmanlık öğrencilerinin yanı sıra hemşirelik ve sağlık bilimleri fakülteleri ile sağlık meslek yüksekokulu öğrencilerine de uygulama eğitimleri veriliyor. Üniversitelerin büyüklüğü ve gelişmişliği, topluma katkısıyla orantılıdır."

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Anahtar Kelimeler:
Atatürk Üniversitesi Erzurum Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

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