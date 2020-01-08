Atatürk Üniversitesi, 13 il ve 6 ülkeye sağlık hizmeti sunuyor

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinin, Erzurum'un yanı sıra 12 il ve civardaki 6 komşu ülkeden gelen yılda ortalama 1 milyon 200 bin hastaya sağlık hizmeti sunduğu bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, tıp fakültesi temel tıp bilimleri bölümünü ziyaretinde yaptığı konuşmada, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinin Türkiye'nin en büyük üniversite hastanelerinden biri olduğunu belirtti.

Çomaklı, "Üniversite hastanemizin, Türkiye'nin yüksek öğretiminde ve 2003 yılından itibaren uygulanan 'Sağlıkta Dönüşüm Programı' çerçevesinde öncü konumu, gurur vericidir." ifadesini kullandı.

Farklı fakültelerden birçok akademisyenin yürüttüğü çalışmayla parkinson, alzheimer ve depresyon gibi sağlık problemlerine yönelik uluslararası patentli ilk milli ilacın geliştirildiğini anımsatan Çomaklı, üniversitesinin topluma katkı sağlaması yönünden çok çalışan ve üreten kurum olması gerektiğini vurguladı.

Üniversitenin Erzurum'un yanı sıra 12 il ile 6 komşu ülkeye de hizmet verdiğine dikkati çeken Çomaklı, şunları kaydetti: