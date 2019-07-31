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Atatürk Üniversitesi Güney Kore üniversitesi ile iş birliği anlaşması imzaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 18:32 | Son Güncelleme

Atatürk Üniversitesi ile Güney Kore'nin Chonnam Ulusal Üniversitesi eğitim alanında kapsamlı iş birliği yapacak

Atatürk Üniversitesi ile Güney Kore'de kurulu Chonnam Ulusal Üniversitesi arasında, eğitim alanında iş birliği yapmak üzere iş birliği anlaşması imzalandığı bildirildi.

Atatürk Üniversitesinden yapılan açıklamada, üniversite ile Güney Kore'nin en önemli 3 devlet üniversitesinden biri olan Chonnam Ulusal Üniversitesi arasında tüm bölümleri kapsayan bir iş birliği anlaşması imzalandığı belirtildi.

Anlaşma için Erzurum'a gelen Chonnam Ulusal Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Jae Han Shim'in, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret ettiği ve anlaşmanın detaylarının görüşüldüğü bildirildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Çomaklı, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı ile SCI kapsamında şu ana kadar 13 bilimsel yayını bulunan Chonnam Üniversitesinin bugüne kadar birçok çalışmayı ortaklaşa yürüttüklerini belirterek, anlaşma sayesinde bu verimli ilişkilerin tüm bölümlere yayılacağını kaydetti.

Chonnam Üniversitesinin biyoteknolojik ilaç geliştirme konusunda lider üniversitelerden olduğuna dikkati çeken Çomaklı, imzalanan protokolle her iki üniversitenin primer ilaçtan başlayarak klinik ilaç ve aşı çalışmaları yapacağını ifade etti.

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Atatürk Üniversitesi Chonnam Ulusal Üniversitesi Erzurum Güney Kore iş birliği

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