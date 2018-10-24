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Atatürk Üniversitesi kampüsünde sonbahar renkleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 09:12 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin en güzel kampüslerinden birine sahip olan Erzurum Atatürk Üniversitesi, her mevsim olduğu gibi sonbaharda da görsel bir şölen sunuyor.

Atatürk Üniversitesi kampüsünde sonbahar renkleri

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- TÜRKİYE'nin en güzel kampüslerinden birine sahip olan Erzurum Atatürk Üniversitesi, her mevsim olduğu gibi sonbaharda da görsel bir şölen sunuyor.
Tablo gibi görüntülere sahip olan kampüs, fotoğraf meraklıları için açık stüdyoyu andırıyor. Bin 890 rakımı ile Türkiye'nin en yüksek şehirlerinden biri olan Erzurum'un gözbebeği olan Atatürk Üniversitesi'nin ağaçlarla kaplı yerleşkesi, bugünlerde sararmış ve dökülmüş yaprakları ile insanları kendine hayran bırakıyor. Kent estetiğini temsil eden peyzajıyla ideal bir yaşam alanı olarak dikkat çeken kampüs ve botanik parkı mesken tutan Erzurumlular, özellikle hafta sonları bisiklet turları ve yürüyüş yaparak mevsimin keyfini doyasıya çıkarıyor. Sonbaharın yerini kış ayına bırakmaya sayılı günler kala renk cümbüşüne bürünen ağaçlar ise tablo gibi görüntüler oluşturuyor.
Hüznüyle, mutluluğuyla sonbaharın en güzel renklerini fırsat bilen fotoğrafçılar da dış çekimde gelin ve damadın fotoğraflarını çekmek için botanik parkı stüdyoya çevirdi. Her gün onlarca gelin ve damadın fotoğraf çekinmek için geldiği potanik park bugünlerde halkın da ilgi odağı halinde. Sonbahar fotoğrafları çeken üniversite öğrencileri sonbaharın kendilerini hüzünlendirdiğini ancak ağaçlarda oluşan renklere hayran kaldıklarını söyledi.

FOTOĞRAFLI

Atatürk Üniversitesi kampüsünde sonbahar renkleriAtatürk Üniversitesi kampüsünde sonbahar renkleriAtatürk Üniversitesi kampüsünde sonbahar renkleriAtatürk Üniversitesi kampüsünde sonbahar renkleri

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