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Atatürk Üniversitesinde ağaçlar kitap açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 17:04 | Son Güncelleme

‘Kampüste Ağaçlar Kitap Açacak’ adı altında, şeffaf poşetlerle ağaçlara asılan 4 bin kitap, öğrencilerle buluşturuldu.Erzurum Atatürk Üniversitesi Kampüsünde, ‘Kampüste Ağaçlar Kitap Açacak’ sloganıyla ağaçlara asılan 4 bin kitap, öğrencilerle buluşturuldu.

‘Kampüste Ağaçlar Kitap Açacak’ adı altında, şeffaf poşetlerle ağaçlara asılan 4 bin kitap, öğrencilerle buluşturuldu.
Erzurum Atatürk Üniversitesi Kampüsünde, ‘Kampüste Ağaçlar Kitap Açacak’ sloganıyla ağaçlara asılan 4 bin kitap, öğrencilerle buluşturuldu. Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Naci İspir, Proje Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Ayhan Doğan ve İletişim Fakültesi öğrencilerinin çalışmalarıyla düzenlenen etkinlikte, imkânsızlıkları nedeniyle kitap alamayan öğrencilere de ulaşabilmek için ücretsiz kitap dağıtımı yapıldı.
’Kampüste Ağaçlar Kitap Açacak’ adlı etkinlik alanına geçen Rektör Yardımcısı Nihat Yatkın ve Dr. Öğretim Üyesi Ayhan Doğan, kitap almak isteyen öğrenciler için açılış gerçekleştirdi.
Proje Sınıf Sorumlusu Melike Güneş, ‘Kampüste Ağaçlar Kitap Açacak’ etkinliğini gerçekleştirmelerindeki amaçlarının, kitap okumak konusunda farkındalık oluşturmak ve imkânsızlıkları nedeniyle kitap alamayan öğrencilere ücretsiz kitap ulaştırmak olduğunu söyledi.
Proje Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Ayhan Doğan, “Sosyal Sorumluluk projesi kapsamında bölüm öğrencilerimizle birlikte yaklaşık 4 ay süren yoğun bir çalışmanın içerisindeyiz. Toplumun ihtiyacından doğan sosyal sorumluluk projeleri, arkadaşlarımızın ve yapmış olduğu çalışmalar sonucunda kitap okuma alışkanlığının son derece düşük olduğunu tespit ettik. Kitap okumadaki bu düşüş ilkokulda ki eğitim sisteminden tutunda, maddi imkansızlıklara kadar bir çok sebebi var. ‘Kampüste Ağaçlar Kitap Açacak’ etkinliğinde amacımız maddi imkanlar nedeniyle kitap alamayan öğrencilerimize, arkadaşlarımıza ücretsiz kitap dağıtmak. Paydaşlarımızın yardımıyla topladığımız 4 bin kitap görünür şeffaf poşetlerde ağaçlara asıldı. Öğrencilerimiz kitaplardan istediklerinin alabilecek. Bu projeyi devam ettirmek hedefimiz” dedi.
İlk defa böyle bir proje içerisinde yer aldığını belirten Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Nihat Yatkın, “Kağıdın ana maddesi ağaç, şuanda ağaçlar dallarında kendi ürünlerinin asılmış olmasından dolayı oldukça mutludurlar. Gerçekten de lafta kalmayan, ete kemiğe bürünen bir proje, bu yüzden sevinçliyim” diyerek öğrencilere “Aldığınız kitapları okumazsanız ağaçlar size küsecek” ifadelerinde bulundu.
Öğrenciler organizasyona yoğun ilgi gösterdi.

Atatürk Üniversitesinde ağaçlar kitap açtı

Atatürk Üniversitesinde ağaçlar kitap açtı

Atatürk Üniversitesinde ağaçlar kitap açtı

Atatürk Üniversitesinde ağaçlar kitap açtı

Atatürk Üniversitesinde ağaçlar kitap açtı

Atatürk Üniversitesinde ağaçlar kitap açtı

Atatürk Üniversitesinde ağaçlar kitap açtı

Atatürk Üniversitesinde ağaçlar kitap açtı

Atatürk Üniversitesinde ağaçlar kitap açtı

Atatürk Üniversitesinde ağaçlar kitap açtı

Atatürk Üniversitesinde ağaçlar kitap açtı

Atatürk Üniversitesinde ağaçlar kitap açtı

Atatürk Üniversitesinde ağaçlar kitap açtı

Atatürk Üniversitesinde ağaçlar kitap açtı

Atatürk Üniversitesinde ağaçlar kitap açtı
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