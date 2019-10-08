HABER

Atatürk Üniversitesinde bir yerli üretim daha

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 10:07 | Son Güncelleme

Metal kompotitler üzerine yapmış olduğu çalışmasıyla, Atatürk Üniversitesinden ve kendi adından söz ettiren Mühendislik Fakültesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Dr.

Metal kompotitler üzerine yapmış olduğu çalışmasıyla, Atatürk Üniversitesinden ve kendi adından söz ettiren Mühendislik Fakültesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Dr. Öğretim Üyesi Çağlar Yüksel, otomotiv, havacılık ve savunma sanayinde kullanılabilecek, aşınma direncine sahip malzeme üretti.
Malzeme ile aşınma ömrünü arttırarak, monolitik yani tek bir malzemeden üretilebilecek özelliklerin üzerinde bir aşınma direnci sağlandı. Yüksel, Korozyon testlerinden olumlu sonuç ettikleri malzemeyi, döküm yöntemiyle üretmeyi başardı.

Bu çalışmayla malzemenin aşınma ömrü 20 kat uzuyor
Dr. Öğretim Üyesi Çağlar Yüksel, “Aşınma ömründen yola çıkarak bu işe başladık, Alüminyum alışımından en yüksek verim alınabilecek alışım gurubu 2 bin ve 7 bin serisidir. Bizim ilave ettiğimiz matrisle birlikte, monolitik malzemeden kompotitit malzemeye dönüştükten sonra, aşınma ömrünü 20 kat arttırdığını tespit ettik” dedi.

Örtük bilgisi döküm yönteminde gizli
Aşınma direnci istenen özellikleri, fren diskleri, otomotiv sanayinde, motor bloklarının silindir gömleklerinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin milli piyade tüfeklerinde kullanılabilecek kompotit malzeme, araçların kullanım performanslarına ciddi ölçüde katkı sağlayacak. Savunma sanayi ile danışmanlık üzerine görüşme aşamasında olduklarını belirten Yüksel, üretim aşamasında trivokorozyon cihazlarıyla, üretilen malzemenin kullanım ömürlerini ortaya çıkarttıklarını dile getirdi. Yüksel, malzemenin döküm yönteminin geleneksel yöntemlerden çok farklı olduğunu ve patent aşamasından dolayı örtük bilginin aslından döküm yönteminde gizli olduğunu ifade etti.

Bin 200 patentin yarıştığı TEKNOFEST’ten bronz madalyayla döndü
Uluslararası patentlerin yarıştığı 4. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı’nda (TEKNOFEST) yaklaşık bin 200 patent arasından, ürettiği kompotit malzemeyle 3. olmaya hak kazanan Dr. Öğretim Üyesi Çağlar Yüksel, Erzurum’a bronz madalyayla döndü. Yüksel, sürecin tamamının uluslararası düzeyde düzenlendiği TEKNOFEST yarışması buluş fuarındaki değerlendirme sürecinin ardından, yaklaşık bin 200 patentin arasından sıyrılarak üçüncü oldu.

“Patenti elinde”
Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalürji ve Malzeme Mühendisi Dr. Öğretim Üyesi Çağlar Yüksel, yapmış olduğu ‘Karbür Takviyeli Kompotit Malzeme’ isimli üretimiyle, Türk Patent ve Marka Kurumundan hem bronz madalya hem de uluslararası patent almayı başardı.

Atatürk Üniversitesinde bir yerli üretim daha

Atatürk Üniversitesinde bir yerli üretim daha

Atatürk Üniversitesinde bir yerli üretim daha

Atatürk Üniversitesinde bir yerli üretim daha

Atatürk Üniversitesinde bir yerli üretim daha

Atatürk Üniversitesinde bir yerli üretim daha

Atatürk Üniversitesinde bir yerli üretim daha

Atatürk Üniversitesinde bir yerli üretim daha

Atatürk Üniversitesinde bir yerli üretim daha

Atatürk Üniversitesinde bir yerli üretim daha

Atatürk Üniversitesinde bir yerli üretim daha

Atatürk Üniversitesinde bir yerli üretim daha

Atatürk Üniversitesinde bir yerli üretim daha

Atatürk Üniversitesinde bir yerli üretim daha

Atatürk Üniversitesinde bir yerli üretim daha
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'ye Suriye operasyonu için teklif: Yardıma hazırız

Türkiye'ye Suriye operasyonu için teklif: Yardıma hazırız

ABD'nin hava sahası hamlesinin anlamı ne? Mete Yarar yorumladı!

ABD'nin hava sahası hamlesinin anlamı ne? Mete Yarar yorumladı!

İcra memurunu affetmedi! 'Cazgırlık yapmadım'

İcra memurunu affetmedi! 'Cazgırlık yapmadım'

MasterChef'te gergin anlar! Yarışmacıyı böyle kovdu

MasterChef'te gergin anlar! Yarışmacıyı böyle kovdu

Türkiye'yi tehdit eden Trump'tan yeni açıklama geldi!

Türkiye'yi tehdit eden Trump'tan yeni açıklama geldi!

Trump yine çark etti! 'Türkiye'ye güvenmeliyiz'

Trump yine çark etti! 'Türkiye'ye güvenmeliyiz'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş operasyon açıklaması!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş operasyon açıklaması!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Suriye sınırdan son görüntü

Suriye sınırdan son görüntü

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! MİT ve TSK'dan sınır ötesi operasyonu: 9 terörist öldürüldü

MİT ve TSK'dan sınır ötesi operasyonu!

Gezi Parkı davası bugün görülecek

Gezi Parkı davası bugün görülecek

Sivas'ta mahkum nakil aracı kaza yaptı! 5'i asker 9 kişi yaralı

Mahkum nakil aracı kaza yaptı! 5'i asker 9 kişi yaralı

İstanbul trafik durumu (İBB trafik yoğunluk haritası)

İstanbullular dikkat! Trafik kilit

İzmir merkezli 11 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

Flaş operasyon! Kritik isimlere gözaltı kararı...

İzmir’de minibüs tıra arkadan çarptı: 1 yaralı

İzmir’de korkunç kaza!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.