HABER

"Atatürk üzerinden kimse siyaset yapmaya kalkmasın"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 12:35 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan: - "Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk üzerinden kimse siyaset yapmaya kalkmasın. Hele hele gecesini gündüzüne katan Ermenek Belediye Başkanımızı kimse yıpratmaya kalmasın. Mustafa Kemal Atatürk cumhuriyetimizin kurucusu ve hepimizin ortak değeridir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, ilçede yapımı sona eren stadyuma önce Atatürk isminin verildiği, sonradan ismin değiştirildiği iddiasına ilişkin, "Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk üzerinden kimse siyaset yapmaya kalkmasın. Hele hele gecesini gündüzüne katan Ermenek Belediye Başkanımızı kimse yıpratmaya kalmasın. Mustafa Kemal Atatürk cumhuriyetimizin kurucusu ve hepimizin ortak değeridir." dedi.

Elvan Karaman'ın Ermenek ilçesinde düzenlenen 23. Sıla Festivali'ne katıldı. İlçe merkezinde düzenlenen festivalin açılış töreninde konuşan Elvan, vatandaşların bayramını kutladı.

Kendisinin yörenin bir çocuğu olduğunu ve Ermenek'e her geldiğinde duygulandığını dile getiren Elvan, "Büyük zorluklar altında birçok hizmet yaptık. Bunlar kolay olmadı. 'Alanya yolunu biraz iyileştirelim. Hiç olmazsa biraz genişletelim' dedik. Öyle yola çıktık. Bugün Alanya yolu Türkiye'nin güneye açılan ana arter yollarından birisi. Beş tünelimizi açtık, diğer beş tünelimiz de bitti. Bunun müjdesini vereyim." diye konuştu.

Elvan, Ermenek-Mut ve Ermenek-Konya karayolunun standartlarının yükseltildiğini anımsatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İnşallah daha çok düzelecek. Ermenek gerçek anlamda bir cazibe merkezi oldu. Olmaya da devam edecek. Birlikte göreceğiz, birlikte yaşayacağız. Ermenek cıvıl cıvıl olacak. Hem yerli hem yabancı turistlerin akın ettiği, otel ihtiyacının her geçen gün arttığı bir merkez konunumda olacak. Bunu da gerçekleştireceğiz. İşsizlikle ilgili birtakım sorunlar var. İstihdama yönelik yatırımlar olacak. Adımlar atılıyor. İşadamlarımızdan birinin çalışması var. Tekstille ilgili çalışmalar var. İşsizliği tamamen bitireceğiz. Bunun sözünü veriyorum. Ermenek bir maden şehriydi, artık maden şehri olmaktan çıkıp, bir turizm şehri, kültür şehri, medeniyet şehrine dönüşmüş olacak."

- "Mustafa Kemal Atatürk cumhuriyetimizin kurucusu ve hepimizin ortak değeridir"

Konuşmasında, ilçede yapımı sona eren stadyuma önce Atatürk isminin verildiği, sonradan ismin değiştirildiği iddiasına değinen Elvan, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk üzerinden kimse siyaset yapmaya kalkmasın. Hele hele gecesini gündüzüne katan Ermenek Belediye Başkanımızı kimse yıpratmaya kalmasın. Mustafa Kemal Atatürk cumhuriyetimizin kurucusu ve hepimizin ortak değeridir. Büyük bir mücadele vermiştir. Ben açıkçası bu hadiseye çok çok üzüldüm. Bizim isimde böyle şeylerde hiçbir zaman gözümüz olmadı, olmaz da ama Ermenekli kardeşlerimiz böyle bir düşünce içerisine girmişler ve böyle bir öneri geliştirmişler. Ben de bu haberi duyunca açıkçası stada Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olarak verilmesini, Belediye Başkanımızdan rica ettim. Bunun üzerine de belediye başkanımız bir açıklama yaptı. Biz hizmet için burdayız. Sizlerin hizmetkarı olmak için buradayız. Bugüne kadar sizlerin hizmetkarı olduk, sizlerin hizmetkarı olmaya da devam edeceğiz."

Elvan, konuşmasının sonunda, Ermenekli olan ve rahatsızlığı bulunan Eski Devlet Bakanı Fikret Ünlü'nün bölgeye çok büyük hizmetleri olduğunun altını çizerek, Ünlü'nün bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni etti.

Ermenek Belediye Başkanı Uğur Sözkesen de festivalin ilçede geleneksel hale geldiğini belirterek, Ermenek'e daima hizmet ettiklerini aktardı.

Daha sonra AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver ve HAK-İŞ Konfederasyonu Başkanı Mahmut Aslan birer konuşma yaptı.

PARTNERHeyecanlandıran keşif! Tam 23 milyon yıllık! Heyecanlandıran keşif! Tam 23 milyon yıllık!
Atın fiyatlarındaki yükselişe rağmen tercihleri 'Adana burması'Atın fiyatlarındaki yükselişe rağmen tercihleri 'Adana burması'
Altın fiyatlarındaki yükselişe rağmen tercihleri 'Adana burması'Altın fiyatlarındaki yükselişe rağmen tercihleri 'Adana burması'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan Ermenek sıla festivali Karaman

En Çok Okunan Haberler

Gündemi sarsacak iddia: Rahip Brunson kiliseyi PKK’nın paravanı olarak kullandı

Gündemi sarsacak iddia: Rahip Brunson kiliseyi PKK’nın paravanı olarak kullandı

Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu

Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu

Elizabeth Hurley'in üstsüz paylaşımına takipçilerinden eleştiri!

Elizabeth Hurley'in üstsüz paylaşımına takipçilerinden eleştiri!

"Abdullah Gül için 'Hareketimize ihanet etti' demek tutarlı bir söz"

"Abdullah Gül için 'Hareketimize ihanet etti' demek tutarlı bir söz"

Türkiye hamle yapmıştı! ABD'den flaş açıklama: Endişeliyiz

Türkiye hamle yapmıştı! ABD'den flaş açıklama: Endişeliyiz

Trump'ın ABD Başkanlığı bitiyor mu? Dünya harekete geçti

Trump'ın ABD Başkanlığı bitiyor mu? Dünya harekete geçti

İlginizi Çekebilir

"Abdullah Gül için 'Hareketimize ihanet etti' demek tutarlı bir söz"

"Abdullah Gül için 'Hareketimize ihanet etti' demek tutarlı bir söz"

Gündemi sarsacak iddia: Rahip Brunson kiliseyi PKK’nın paravanı olarak kullandı

Gündemi sarsacak iddia: Rahip Brunson kiliseyi PKK’nın paravanı olarak kullandı

Düğün davetiyesi dağıtmaya giden gelini öldürdüler

Düğün davetiyesi dağıtmaya giden gelini öldürdüler

Bodrum'daki lahmacun fiyatlarına Mehmet Nuri Ersoy da isyan etti! 'İzin vermeyeceğiz'

Bodrum'daki lahmacun fiyatlarına Mehmet Nuri Ersoy da isyan etti! 'İzin vermeyeceğiz'

Dudak uçuklatan rakam! Hangi bakan 37 bin lira araç kirası ödüyor?

Dudak uçuklatan rakam! Hangi bakan 37 bin lira araç kirası ödüyor?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ortalığı karıştıracak ifade! 'Melih Gökçek yargılanmalı'

Ortalığı karıştıracak ifade! 'Melih Gökçek yargılanmalı'

Halk otobüsünde yetersiz bakiye tartışması!

Halk otobüsünde yetersiz bakiye tartışması!

Şile'de korkunç olay! Denize girmek yasaklandı

Şile'de korkunç olay! Denize girmek yasaklandı

Rus çift 5 gün boyunca denizde mahsur kaldı

Rus çift 5 gün boyunca denizde mahsur kaldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan devleti yeniden yapılandırıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan devleti yeniden yapılandırıldı!

Otelde korkunç son! Trans kadının saçlarını kazıyıp...

Otelde korkunç son! Trans kadının saçlarını kazıyıp...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.