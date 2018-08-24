Kendisinin yörenin bir çocuğu olduğunu ve Ermenek'e her geldiğinde duygulandığını dile getiren Elvan, "Büyük zorluklar altında birçok hizmet yaptık. Bunlar kolay olmadı. 'Alanya yolunu biraz iyileştirelim. Hiç olmazsa biraz genişletelim' dedik. Öyle yola çıktık. Bugün Alanya yolu Türkiye'nin güneye açılan ana arter yollarından birisi. Beş tünelimizi açtık, diğer beş tünelimiz de bitti. Bunun müjdesini vereyim." diye konuştu.

"İnşallah daha çok düzelecek. Ermenek gerçek anlamda bir cazibe merkezi oldu. Olmaya da devam edecek. Birlikte göreceğiz, birlikte yaşayacağız. Ermenek cıvıl cıvıl olacak. Hem yerli hem yabancı turistlerin akın ettiği, otel ihtiyacının her geçen gün arttığı bir merkez konunumda olacak. Bunu da gerçekleştireceğiz. İşsizlikle ilgili birtakım sorunlar var. İstihdama yönelik yatırımlar olacak. Adımlar atılıyor. İşadamlarımızdan birinin çalışması var. Tekstille ilgili çalışmalar var. İşsizliği tamamen bitireceğiz. Bunun sözünü veriyorum. Ermenek bir maden şehriydi, artık maden şehri olmaktan çıkıp, bir turizm şehri, kültür şehri, medeniyet şehrine dönüşmüş olacak."

"Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk üzerinden kimse siyaset yapmaya kalkmasın. Hele hele gecesini gündüzüne katan Ermenek Belediye Başkanımızı kimse yıpratmaya kalmasın. Mustafa Kemal Atatürk cumhuriyetimizin kurucusu ve hepimizin ortak değeridir. Büyük bir mücadele vermiştir. Ben açıkçası bu hadiseye çok çok üzüldüm. Bizim isimde böyle şeylerde hiçbir zaman gözümüz olmadı, olmaz da ama Ermenekli kardeşlerimiz böyle bir düşünce içerisine girmişler ve böyle bir öneri geliştirmişler. Ben de bu haberi duyunca açıkçası stada Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olarak verilmesini, Belediye Başkanımızdan rica ettim. Bunun üzerine de belediye başkanımız bir açıklama yaptı. Biz hizmet için burdayız. Sizlerin hizmetkarı olmak için buradayız. Bugüne kadar sizlerin hizmetkarı olduk, sizlerin hizmetkarı olmaya da devam edeceğiz."

Elvan, konuşmasının sonunda, Ermenekli olan ve rahatsızlığı bulunan Eski Devlet Bakanı Fikret Ünlü'nün bölgeye çok büyük hizmetleri olduğunun altını çizerek, Ünlü'nün bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni etti.

Ermenek Belediye Başkanı Uğur Sözkesen de festivalin ilçede geleneksel hale geldiğini belirterek, Ermenek'e daima hizmet ettiklerini aktardı.

Daha sonra AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver ve HAK-İŞ Konfederasyonu Başkanı Mahmut Aslan birer konuşma yaptı.

