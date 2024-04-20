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  4. Atatürk ve Erdoğan'a hakaret eden DEM Partililer için harekete geçildi! Müfettiş görevlendirildi

Atatürk ve Erdoğan'a hakaret eden DEM Partililer için harekete geçildi! Müfettiş görevlendirildi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
20.04.2024 12:29
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "DEM Parti yöneticilerinin Diyarbakır Sur Belediyesi mazbata töreni sonrası, makam odasındaki Atatürk ve Erdoğan fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözleriyle ilgili mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir." açıklamasını yaptı.

Atatürk ve Erdoğan'a hakaret eden DEM Partililer için harekete geçildi! Müfettiş görevlendirildi

DEM Partili yöneticiler Diyarbakır Sur Belediyesinde mazbata töreninde, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarını işaret edip hakaret etmişlerdi. Kamuoyunda büyük tepki çeken olayla ilgili İçişleri Bakanlığı harekete geçti.

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuyla ilgili, "DEM Parti yöneticilerinin, Diyarbakır Sur Belediyesi mazbata töreni sonrasında, makam odasında bulunan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözleriyle ilgili Mülkiye Müfettişi görevlendirilmiştir." açıklamasını yaptı.


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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Ali Yerlikaya DEM Parti
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