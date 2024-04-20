Atatürk ve Erdoğan'a hakaret eden DEM Partililer için harekete geçildi! Müfettiş görevlendirildi

DEM Partili yöneticiler Diyarbakır Sur Belediyesinde mazbata töreninde, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarını işaret edip hakaret etmişlerdi. Kamuoyunda büyük tepki çeken olayla ilgili İçişleri Bakanlığı harekete geçti.

DEM Parti yöneticilerinin, Diyarbakır Sur Belediyesi mazbata töreni sonrasında, makam odasında bulunan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözleriyle ilgili Mülkiye Müfettişi… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 20, 2024

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuyla ilgili, "DEM Parti yöneticilerinin, Diyarbakır Sur Belediyesi mazbata töreni sonrasında, makam odasında bulunan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözleriyle ilgili Mülkiye Müfettişi görevlendirilmiştir." açıklamasını yaptı.







