"Bu yol o mücadelenin seyrini değiştirmiş ve adını hak eder şekilde bir İstiklal Yolu olmuştur. Bu yolu daha anlamlı kılmak adına yaklaşık bir yıldır Milli Parklar Genel Müdürlüğünde İstiklal Yolu'nun bir milli parka dönüştürülmesi için çalışmalar başlatılmıştır ve projede ciddi mesafe katedilmiştir. Bu, büyük bir projenin sadece birinci aşamasıdır. Bunda hedeflenen ilk kısmı İnebolu Ankara, ikinci kısmı ise Ankara İzmir güzergahı olacaktır. İstiklalimize giden yol, büyük bir etkinlik yolu ve tarihi bir güzergah olarak milli parka dönüştürülecektir."

Vali Karadeniz, meydandaki karşılama etkinliğinde yaptığı konuşmada, bu topraklarda verilen büyük ve zorlu mücadelenin yeni nesillere aktarılması için bir araya geldiklerini belirtti.

Yürüyüşe katılan 400 kişilik grubu Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş ile protokol üyeleri ve vatandaşlar karşıladı.

Kurtuluş Savaşı'nda cepheye silah ve erzak taşınan tarihi İstiklal Yolu'nun 95 kilometrelik İnebolu-Kastamonu güzergahında gerçekleştirilen geleneksel Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü sona erdi.

Babaş ise yürüyüşün her yıl düzenli olarak yapıldığını belirtti.

İstiklal Yolu projesinin ihyasında son aşamaya gelinmek üzere olduğunu kaydeden Babaş, "Bu güzergahtaki alanlar tamamen ıslah edilecek ve Türkiye tarihindeki yerini tam anlamıyla almış olacak." diye konuştu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet İshak da yürüyüşün önemine değinerek, yürüyüşe katılanlara teşekkür etti.

Yürüyüşe annesiyle katılan ve Vali Karadeniz tarafından en küçük yaşta yürüyüşe katılan kişilerden biri olarak ödüllendirilen 11 yaşındaki Berra Deneri, AA muhabirine, "Yürüyüş biraz yorucuydu, sıkılmadım, pes etmedim. Daha önce böyle yürüyüşe katılmamıştım. Bundan sonra katılmayı düşünüyorum." dedi.

