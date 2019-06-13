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Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 13:09 | Son Güncelleme

Kastamonu Valiliğinin himayesinde bu yıl 14'üncüsü düzenlenen yürüyüş başladı - İnebolu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy: - "İstiklal Yolu'nun ilk aşamasında canla başla mühimmat boşaltan İnebolulu denizciler, İnebolu'nun yiğit evlatları, kayık ile kağnının birleşmesiyle destansı zaferin mimarı olmuşlardır"

Kurtuluş Savaşı'nda cepheye cephane ve erzak taşınan tarihi İstiklal Yolu'nun 95 kilometrelik İnebolu-Kastamonu güzergahındaki geleneksel yürüyüş başladı.

Kastamonu Valiliğinin himayesinde bu yıl 14'üncüsü düzenlenen "Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü" dolayısıyla İnebolu Türk Ocağı önünde tören düzenlendi. Burada saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Abdullah Atakan Atasoy, yaptığı konuşmada, Anadolu'yu saran işgallere karşı başlatılan mücadeleyi destekleyen güzergahın "İstiklal Yolu" olarak adlandırıldığını söyledi.

İnebolu'dan başlayıp Ankara'ya uzanan İstiklal Yolu'nun önemine değinen Atasoy, şöyle devam etti:

"İstanbul'dan, Rusya'dan getirilen lojistik malzeme, asker, mühimmat, İnebolu'dan karaya çıkarılıp burada oluşturulan kağnı kollarıyla Kastamonu üzerinden Ankara'ya ulaştırılmaktaydı. Kağnı ile kayığın iş birliğiyle istiklale yürünüp yeni bir mucize yaratılıyordu. O yüzden İnebolu o kadar önemliydi ki Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Gözüm Sakarya'da, kulağım İnebolu'da' diyerek bu yolun önemini vurgulamıştı. İstiklal Yolu'nun ilk aşamasında canla başla mühimmat boşaltan İnebolulu denizciler, İnebolu'nun yiğit evlatları, kayık ile kağnının birleşmesiyle destansı zaferin mimarı olmuşlardır."

Gösterilen başarı ve cesaretten dolayı İnebolu'nun 9 Nisan 1924'te TBMM tarafından beyaz şeritli istiklal madalyasıyla ödüllendirildiğini anlatan Atasoy, Türkiye'nin bu madalyaya sahip tek ilçesinin İnebolu olduğunu vurguladı.

Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay da yürüyüş için gelenlerden İnebolu'nun tanıtımına destek isteyerek, "Milli Mücadele'de İnebolu'nun önemini anlatmak için kelimelerin yeteceğini düşünmüyorum. Çünkü İnebolu öyle bir yer ki o cephaneler buradan kış şartlarında, şu anda araçlarla bile gitmekte zorlandığımız yollardan Ankara'ya ulaştı." dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet İshak ise "Şehit Şerife Bacı'nın donarak öldüğü bu 95 kilometrelik güzergah, 2012'de Kültür ve Turizm Bakanlığımızca tarihi sit alanı olarak tescil edilmişti. 2018'de de İstiklal Yolu, milli park ilan edildi." diye konuştu.

İnebolu Belediyesi Heyamola Ekibi'nin gösterisinin ardından, yürüyüş başladı.

Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen yaklaşık 350 kişinin katıldığı yürüyüş, 16 Haziran Pazar günü Kastamonu'da sona erecek.

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