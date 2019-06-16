HABER

Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 20:39 | Son Güncelleme

Kurtuluş Savaşı'nda cepheye silah ve erzak taşınan İstiklal Yolu'nun 95 kilometrelik İnebolu-Kastamonu güzergahında düzenlenen geleneksel yürüyüş tamamlandı - Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz: - "Onların yaşadıklarını da hiçbir zaman unutmamak, ülkemizin ve milletimizin geleceği açısından gelecek nesillere aktarmak zorundayız"

Kurtuluş Savaşı'nda cepheye silah ve erzak taşınan tarihi İstiklal Yolu'nun 95 kilometrelik İnebolu-Kastamonu güzergahında gerçekleştirilen geleneksel Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü sona erdi.

Kastamonu Valiliği öncülüğünde 13 Haziran'da İnebolu ilçesinden başlayan 95 kilometrelik yürüyüş, Kastamonu Cumhuriyet Meydanı'nda tamamlandı.

Yürüyüşe katılan 350 kişilik grubu, Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Garnizon Komutanı Personel Albay Gamze Aydoğdu, Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu ile protokol üyeleri ve vatandaşlar karşıladı.

Vali Karadeniz, burada yaptığı konuşmada, yürüyüşe katılanların uzun ve zor bir parkuru bitirdiğini belirtti.

İnebolu'dan Ankara'ya 100 yıl önce cephane taşıyan kahramanların yaşadığı zorluklara değinen Karadeniz, şunları söyledi:

"İnebolu'dan alınan emanetleri İç Anadolu'ya ve Ankara'ya ulaştırmak zorundaydılar. O silah ve cephaneler sayesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları Kurtuluş Savaşı'nı daha güçlü bir şekilde vermişler ve kahraman milletimize bağımsızlığı getirmişlerdir. Onların yaşadıklarını da hiçbir zaman unutmamak, ülkemizin ve milletimizin geleceği açısından gelecek nesillere aktarmak zorundayız."

Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu da Kastamonu'nun, Çanakkale'nin ve Milli Mücadele'nin kahraman şehri olduğunu vurgulayarak "Şerife Bacıların, zor şartlarda cepheye mermi taşıdığı, nice destanların yazıldığı bu yol istikbalin yoludur. Bu yol Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalacağı nişanesidir." dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet İshak da İstiklal Yolu'nun önemine değinerek yürüyüşe katılanlara teşekkür etti.

PARTNERİşte kalça estetiği yaptıran ünlülerİşte kalça estetiği yaptıran ünlüler
Maltepe'de sokak hayvanları için el ele verildiMaltepe'de sokak hayvanları için el ele verildi
Şehitleri anmak için yapılan Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü sona erdiŞehitleri anmak için yapılan Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü sona erdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü inebolu KASTAMONU

En Çok Okunan Haberler

'Ben Müslüman sanıyordum'

'Ben Müslüman sanıyordum'

Erdoğan açıkladı! Suriyelilere maaş bağlandı mı?

Erdoğan açıkladı! Suriyelilere maaş bağlandı mı?

Bitcoin'de yılın rekor düzeyi: 9,322 dolar

Bitcoin'de yılın rekor düzeyi: 9,322 dolar

Kemerburgaz'da off road aracı kalabalığa daldı, yaralılar var

Kemerburgaz'da off road aracı kalabalığa daldı, yaralılar var

Emine Toy ve Yılmaz Begiç öldürüldü

Emine Toy ve Yılmaz Begiç öldürüldü

Tüm Türkiye bu yayına kilitlendi! 21:00'de başlayacak

Tüm Türkiye bu yayına kilitlendi! 21:00'de başlayacak

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kısa Babalar Günü mesajları 2019: Babalar için kısa ama öz ve anlamlı mesajlar ile sözler

Kısa Babalar Günü mesajları 2019: Babalar için kısa ama öz ve anlamlı mesajlar ile sözler

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Sivas'ta acı olay... Temas ettiği kene hayatına mal oldu

Sivas'ta acı olay... Temas ettiği kene hayatına mal oldu

Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!

Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hastanede bulaşıcı hastalık paniği! Karantinaya alındı

Hastanede bulaşıcı hastalık paniği! Karantinaya alındı

Diyarbakır'da askeri personelin kaçırılması olayının şüphelisi yakalandı

Askeri personelin kaçırılması olayından aranıyordu! Böyle yakalandı

Bodrum’da uçak pistten çıktı! Havalimanı uçuşlara kapatıldı

Bodrum’da panik anları! Uçuşlara kapatıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan çok sert tepki: Herkes haddini bilsin

Türkiye'den çok sert tepki: Herkes haddini bilsin

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 76 PKK'lı terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 76 PKK'lı terörist öldürüldü

Son dakika! Kilis'te canlı bomba yeleği ve patlayıcı ele geçirildi

Kilis'te canlı bomba yeleği ve patlayıcı ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.