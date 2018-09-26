Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü başladı

"İstanbul'dan ve Rusya'dan getirilen silah, cephane, lojistik malzeme, asker, mühimmat İnebolu'dan karaya çıkarılıyor ve burada oluşturulan kağnı kolları ile Kastamonu üzerinden Ankara'ya ulaştırılıyordu. Kağnı ile kayığın işbirliği ile istiklale yürünüyor ve yeni bir mucize yaratılıyordu. O yüzden İnebolu o kadar önemliydi ki Ulu Önder Atatürk, 'Gözüm Sakarya'da, Dumlupınar'da, kulağım İnebolu'da.' diyerek bu yolun önemini vurgulamıştır."

İnebolulu denizciler ve Kastamonu halkının kayık ve kağnının birleşmesi ile destansı bir zafere imza attığını ifade eden Atasoy, şunları söyledi:

"Ecdadımızın şanlı mirası olan İstiklal Yolu'nun günümüzde Kastamonu Valiliğinin öncülüğünde siz değerli katılımcılarla Şerife Bacı ve tüm şehitlerimizi anma ve İstiklal Yolu Yürüyüşü olarak yeniden yaşatılması ayrıca takdir edilecek husustur. Bu kutlu yolda İstiklal Yolu'nda Şehit Şerife Bacı'nın ve Hamamcı Kadı Salih Reis'in emekleri, İnebolu halkının yiğitlikleri, kahraman Kastamonu halkının mücadelesinin unutulmaması için ve gelecek kuşaklara aktarmak için bu tür etkinlikleri daha çok katılım ile sağlamak zorundayız. Bu vatanın bize atalarımızın bir emaneti olduğunu unutmayarak milletimizin bağımsızlığını ve bütünlüğünü korumak için canlarını feda ettiklerini aklımızdan çıkarmadan aynı fedakarlık azim ve kararlılıkla her daim çalışmalıyız."

Kaymakam Atasoy, konuşmasının ardından İnebolu-Kastamonu arasında 4 gün sürecek Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü'nü başlattı.

Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen 400 kişinin katıldığı yürüyüş, 29 Eylül Cumartesi günü Kastamonu'da sona erecek.

Programa, Kastamonu Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet İshak, kurum müdürleri, öğrenciler ve halk katıldı.

