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Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 13:48 | Son Güncelleme

Kurtuluş Savaşı'nda cepheye silah ve erzak taşınan İstiklal Yolu'nun 90 kilometrelik İnebolu-Kastamonu güzergahında düzenlenen geleneksel yürüyüş, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen 400 kişinin katılımıyla başladı - Yürüyüş, 29 Eylül'de Kastamonu'da sona erecek

Kurtuluş Savaşı'nda cepheye silah ve erzak taşınan tarihi İstiklal Yolu'nun 90 kilometrelik İnebolu-Kastamonu güzergahındaki geleneksel yürüyüş başladı.

Kastamonu Valiliğinin öncülüğünde düzenlenen "Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü" dolayısıyla İnebolu Türk Ocağı önünde tören düzenlendi.

Kaymakam Atakan Atasoy, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yaptığı konuşmada, Anadolu'yu saran işgallere karşı başlatılan mücadeleyi destekleyen güzergahın İstiklal Yolu olarak adlandırıldığını söyledi.

İnebolu'dan başlayıp Ankara'ya uzanan İstiklal Yolu'nun önemine değinen Kaymakam Atasoy, şöyle devam etti:

"İstanbul'dan ve Rusya'dan getirilen silah, cephane, lojistik malzeme, asker, mühimmat İnebolu'dan karaya çıkarılıyor ve burada oluşturulan kağnı kolları ile Kastamonu üzerinden Ankara'ya ulaştırılıyordu. Kağnı ile kayığın işbirliği ile istiklale yürünüyor ve yeni bir mucize yaratılıyordu. O yüzden İnebolu o kadar önemliydi ki Ulu Önder Atatürk, 'Gözüm Sakarya'da, Dumlupınar'da, kulağım İnebolu'da.' diyerek bu yolun önemini vurgulamıştır."

İnebolulu denizciler ve Kastamonu halkının kayık ve kağnının birleşmesi ile destansı bir zafere imza attığını ifade eden Atasoy, şunları söyledi:

"Ecdadımızın şanlı mirası olan İstiklal Yolu'nun günümüzde Kastamonu Valiliğinin öncülüğünde siz değerli katılımcılarla Şerife Bacı ve tüm şehitlerimizi anma ve İstiklal Yolu Yürüyüşü olarak yeniden yaşatılması ayrıca takdir edilecek husustur. Bu kutlu yolda İstiklal Yolu'nda Şehit Şerife Bacı'nın ve Hamamcı Kadı Salih Reis'in emekleri, İnebolu halkının yiğitlikleri, kahraman Kastamonu halkının mücadelesinin unutulmaması için ve gelecek kuşaklara aktarmak için bu tür etkinlikleri daha çok katılım ile sağlamak zorundayız. Bu vatanın bize atalarımızın bir emaneti olduğunu unutmayarak milletimizin bağımsızlığını ve bütünlüğünü korumak için canlarını feda ettiklerini aklımızdan çıkarmadan aynı fedakarlık azim ve kararlılıkla her daim çalışmalıyız."

Kaymakam Atasoy, konuşmasının ardından İnebolu-Kastamonu arasında 4 gün sürecek Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü'nü başlattı.

Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen 400 kişinin katıldığı yürüyüş, 29 Eylül Cumartesi günü Kastamonu'da sona erecek.

Programa, Kastamonu Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet İshak, kurum müdürleri, öğrenciler ve halk katıldı.

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