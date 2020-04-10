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Atatürk ve Mevlana'ya hakaret etmişti! İstanbul’da yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2020 21:15 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videoda Mustafa Kemal Atatürk, Mevlana ve Şems Tebriz'in manevi şahsiyetlerine hakaret ettiği iddiasıyla Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılan Emre G., İstanbul’da gözaltına alındı.

Atatürk ve Mevlana'ya hakaret etmişti! İstanbul’da yakalandı

Emre G. adlı bir stand-up'çı, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videoda Mustafa Kemal Atatürk, Hz. Mevlana, Şems Tebriz'in manevi şahsiyetlerine hakaret içeren ifadeler kullanmıştı. Emre G.’nin ifadelerinden sonra dün harekete geçen Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerinden paylaşılan bir videoyla ilgili soruşturma başlattı.

Yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli hakkında çalışma başlatan İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Emre G.’nin Kadıköy’de olduğunu belirledi.

GÖZALTINA ALINDI

Tespit edilen adrese baskın düzenleyen siber polisi, zanlıyı gözaltına aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Emre G.’nin, ifadesinin savcılık tarafından SEBGİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) üzerinden alınacağı öğrenildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Konya Atatürk stand-up'çı HAKARET Mevlana

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