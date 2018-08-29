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Atatürkçü Düşünce Derneği 30 Ağustos’ta sokakta

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 10:22 | Son Güncelleme

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) İstanbul şubeleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96. yılını Kadıköy’de düzenleyecekleri yürüyüşle kutlayacak.

Atatürkçü Düşünce Derneği 30 Ağustos’ta sokakta

ADD Genel Başkanı Prof. Dr. Süheyl Batum ve Genel Yönetim Kurulu üyelerinin de katılacağı yürüyüşte bando eşliğinde Cumhuriyet marşları ve şarkıları söylenecek.

Tüm vatandaşların davet edildiği yürüyüş, 30 Ağustos 2018 Perşembe günü saat 18.30’da Bahariye Caddesi Moda İlkokulu önündeki Mehmet Ayvalıtaş Parkı’ndan başlayıp Altıyol güzergahından Atatürk anıtına dek sürecek.

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30 Ağustos 30 Ağustos Zafer Bayramı Atatürkçü Düşünce Derneği

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