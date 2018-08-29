HABER

Atatürkçü Düşünce Derneği'nden 'Bağımsızlık ve Zafer' yürüyüşü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 05:28 | Son Güncelleme

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) İstanbul şubeleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96. yılını Kadıköy’de düzenleyecekleri yürüyüşle kutlayacak.

Atatürkçü Düşünce Derneği'nden 'Bağımsızlık ve Zafer' yürüyüşü

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) İstanbul şubeleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96. yılını Kadıköy’de düzenleyecekleri yürüyüşle kutlayacak.

ADD Genel Başkanı Prof. Dr. Süheyl Batum ve Genel Yönetim Kurulu üyelerinin de katılacağı yürüyüşte bando eşliğinde Cumhuriyet marşları ve şarkıları söylenecek.

Tüm vatandaşların davet edildiği yürüyüş, 30 Ağustos 2018 Perşembe günü saat 18.30’da Bahariye Caddesi Moda İlkokulu önündeki Mehmet Ayvalıtaş Parkı’ndan başlayıp Altıyol güzergahından Atatürk anıtına dek sürecek.

İşte o afiş:

add

PARTNER İngilizler alkolü fazla kaçırdı! Görüntüleri olay yarattı İngilizler alkolü fazla kaçırdı! Görüntüleri olay yarattı
Fatih'te 4 katlı binada yangınFatih'te 4 katlı binada yangın
Bolu'da kamyonun yolcu otobüsüne çapmasıBolu'da kamyonun yolcu otobüsüne çapması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
30 Ağustos 30 Ağustos Zafer Bayramı Atatürkçü Düşünce Derneği add kadıköy Zafer Bayramı

En Çok Okunan Haberler

Çin'den dünyayı korkutan hamle! Afganistan’a askeri kamp inşa ediyor

Çin'den dünyayı korkutan hamle! Afganistan’a askeri kamp inşa ediyor

Abdullah Gül için çok sert sözler: Ne yazık ki bunu da yaptı

Abdullah Gül için çok sert sözler: Ne yazık ki bunu da yaptı

Özcan Deniz kızıyla ilk karesini paylaştı

Özcan Deniz kızıyla ilk karesini paylaştı

18 yaşındaki Aleyna Tilki 700 bin liralık otomobil aldı!

18 yaşındaki Aleyna Tilki 700 bin liralık otomobil aldı!

Röntgen odasında kanlı infaz

Röntgen odasında kanlı infaz

Ankara'daki şarbon vakasından sonra inceleme başlatıldı

Ankara'daki şarbon vakasından sonra inceleme başlatıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bahisbank şoku! Binlerce mağdur var

Bahisbank şoku! Binlerce mağdur var

Günlük burç yorumları: 29 Ağustos Çarşamba İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 29 Ağustos Çarşamba İrem Su'dan günlük burç yorumları

Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 12 yaralı

Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 12 yaralı

Rahip Brunson davasında gizli tanıklardan çarpıcı iddialar!

Rahip Brunson davasında gizli tanıklardan çarpıcı iddialar!

Gençler 30 Ağustos'ta 'Zafertepe'de buluşacak

Gençler 30 Ağustos'ta 'Zafertepe'de buluşacak

Küçükçekmece'de yola sülfirik asit dökülmesiyle ilgili 1 milyon lirayı aşkın ceza

Küçükçekmece'de yola sülfirik asit dökülmesiyle ilgili 1 milyon lirayı aşkın ceza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.