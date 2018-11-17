Atatürk'e benzemediği iddia edilen heykel için müze sahibinden açıklama

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'de bir alışveriş merkezinde (AVM) sergilenen Mustafa Kemal Atatürk'ün balmumu heykelinin Ulu Önder'e benzemediği yönündeki eleştirilere yanıt veren müze sahibi Jale Kuşhan, "Yalova'daki Atatürk Köşkü'ne buradaki heykelin aynısı yapıldı. Açılışına Atatürk'ün manevi kızlarından Ülkü Hanım katılmıştı. Çok duygulandı ve ağladı. Adeta Atatürk'ün yanında olduğunu hissettiğini söyledi. Yine Atatürk'ün manevi kızlarından Emine Köseataç bizimle birlikte Yalova, İzmir ve hatta buraya, Balıkesir'e gelip üç ay bizimle kaldı. Öğrenciler geldiğinde Atatürk'ü ona kendisi anlatmıştı. Balıkesir Müzesi'nde bu heykel görüldükten sonra sipariş verildi" dedi.

Balıkesir'de geçen günlerde açılışı yapılan AVM'nin içinde bulunan sergi salonunda, balmumu heykeller sergilenmeye başladı. Heykeller arasında bulunan Mustafa Kemal Atatürk'ün balmumu heykelinin Ulu Önder'e benzemediği yönünde sosyal medyada yorumlar yapıldı, haberler çıktı. Balmumu heykel müzesinin sahibi Jale Kuşhan, eleştirilere yanıt verdi. Türkiye'nin ilk balmumu heykel müzesinin kurucusu olduğunu belirten Kuşhan, 18 yılda, 38 ilde, 58 sergi açtıklarını ve bu sergilerde de Atatürk'ün balmumu heykelinin yer aldığını, ancak böyle bir tepki almadıklarını söyledi. Ulu Önder'in manevi kızı Ülkü Adatepe'nin aynı heykeli gördüğünde gözyaşlarını tutamadığını anlatan Jale Kuşhan, yine Atatürk'ün okuttuğu manevi kızlarından Emine Köseataş'ın da kendileriyle açtıkları sergilere katılarak aynı heykel önünde öğrencilere Gazi'yi anlattığını belirtti.

SERGİ TÜRKİYE'Yİ GEZDİ

Dünyada bire bir rehberlik hizmeti verilen tek balmumu müzesi olduklarını kaydeden Kuşhan, şöyle konuştu:

"Toplumumuzun eğitim ve kültürüne katkıda bulunmaktan mutluyuz ve gurur duyuyoruz. Birçok öğrenci müzeyi gezdikten sonra velileri burada bulunan karakterlerle ilgili daha detaylı araştırma yaptıklarını söylüyorlar. 'Sınavlarda sayenizde soru çözdük' diyenler oluyor. 'Sınavdan 100 aldık' diyen ve teşekkür etmek için gelenler oluyor. Bu da bize ayrıca mutluluk veriyor. Bu nedenle Atatürk bizim için son derece önemli. Onun anlatımında özel bir hassasiyet gösteriyoruz. Öğrenci grupları için 10 dakika sinevizyon gösterimi sunuyoruz. Bu sinevizyon gösteriminde birçok öğrenci ağlıyor."

'ÇIKAN HABERLERE ANLAM VEREMEDİK'

Sosyal medyaki yorumların ve çıkan haberlerin kendilerini üzdüğünü ifade eden Jale Kuşhan, açtıkları sergilerde bugüne kadar heykelle ilgili olumsuz bir tepki almadıklarını söyledi. Bazı vatandaşların sadece bazı yorumlarda bulunduğunu belirten Kuşhan, "Mesela; 'Atatürk'ün boyu uzun olabilirdi' diyenler oluyor, 'Daha kilolu değil miydi?' diyenler oluyor ama böyle bir tepki karşısında şaşkınım. Birçok bakanımız gezmişti sergimizi. Bu bakanlarımızdan bir tanesi Atatürk heykeli için sipariş vermişti. Yalova'daki Atatürk Köşkü'ne buradaki heykelin aynısı yapıldı. Açılışına o zaman Atatürk'ün manevi kızlarından Ülkü Hanım katılmıştı. Çok duygulandı ve ağladı. Adeta Atatürk'ün yanında olduğunu hissettiğini söyledi. Yine Atatürk'ün okuttuğu manevi kızlarından Emine Köseataç bizimle birlikte Yalova, İzmir ve hatta buraya, Balıkesir'e gelip üç ay bizimle kaldı. Öğrenciler geldiğinde Atatürk'ü ona kendisi anlatmıştı. Balıkesir Müzesi'nde bu heykel görüldükten sonra sipariş verildi. Atatürk ve Latife Hanım'ın heykelini Balıkesir Müzesi'ne yaptırdık. Şu anda onlar orada sergileniyor. Hatta dün bir vatandaşımız oradaki heykelle çektirdiği fotoğrafla geldi. Bize 'Atatürk heykeli bu' dedi. Dedik ki 'O da bizim heykelimiz'. Tabii çok üzüldük bu duruma. Ziyaretçilerin görüşleri önemli ancak bize neden şikayet ve görüşler bildirilmiyor. Videoyu çeken arkadaş ben burada sunum yaparken çekmiş. Burada yüzlerce insan vardı ve şimdiye kadar 2 bin kişi dolaştı müzeyi ama olumsuz görüş almadık. Bu videoyu çeken arkadaş neden olumsuz görüşlerini bize bildirmedi. Bunu anlamakta zorlanıyorum. Üç gündür Balıkesir'deyiz. Daha önce de 2008 yılında üç ay sergiledik, yine Atatürk'ün bu heykeli vardı. Ama hiç olumsuz bir şeyle karşılaşmadık."